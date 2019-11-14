Yemek yaparken bağlamak ne demek?
Yemek tariflerinde ve yemek programlarında sıkça duyduğunuz bağlama kelimesi, mutfak tüyolarında önemli bir yer ediniyor. Bir yemeği koyulaştırma anlamını taşıyan bağlama işlemi, belirli malzemelerin kullanımı ile gerçekleşiyor. İşte, yemek yaparken bağlama işlemi hakkında detaylı bilgiler
Yemek yaparken bağlamak, sos, çorba, yahni gibi sulu yiyecekleri içine farklı malzemeler ekleyerek koyulaştırma ve kaynaştırma işlemine deniyor. Un, nişasta, yumurta sarısı, krema, peynir gibi birçok malzeme bağlayıcı olarak kullanılabiliyor. Gündelik dilde bağlama “yemeğin terbiyesi” olarak da adlandırılabiliyor.