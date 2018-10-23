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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.10.2018 - 15:01, Son Güncelleme:

Yemek pişirmeyi seven herkesin mutlaka seyretmesi gereken 6 film

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Yemek pişirmeyi seven herkesin mutlaka seyretmesi gereken 6 film

Yemek tutkusu sadece pişirmeyi ya da yemeyi sevmekle açıklanamaz, bir yaşam biçimidir. Bunu bilenler hayatlarının her alanına lezzet katmak için ellerinden geleni yaparlar. Sinema da bu alanlardan biri. Yemek pişirme meraklılarının zevkle seyredeceği 6 filmi sizin için derledik.

Chocolat

Başrollerde Juliette Binoche ve Johnny Depp var. Binoche çocuğuyla tek başına yaşayan bir çikolatacı, Depp ise yakışıklı bir zengin. Depp bir gün Binoche'un dükkanı La Chocolaterie Maya'nın kapısından içeri adım atıyor ve genç kadının ayağını yerden kesiyor. Kamera çikolataya odaklandığı anlarda canınız çekebilir, hazırlıklı olun.

Julie & Julia

Meryl Streep'in ünlü şef ve yemek kitabı yazarı Julia Child'ı canlandırdığı bu filmde, Julie'yi de de Amy Adams oynuyor. Filmde blog yazarı olan Julie, Julia'nın tariflerini deneyip başarılarını ve başarısızlıklarını internet sitesinde anlatıyor.

Yemek pişirmeyi seven herkesin mutlaka seyretmesi gereken 6 film

Ratatouille

Aynı zamanda bir sebze yemeği adı olan Ratatouille, Disney Pixar imzalı bir çocuk filmi. Filmde fare Remy ve arkadaşı Alfredo Linguini, iyi bir şef olmak ve eleştirmenlerden iyi bir not alabilmek için ellerinden geleni sonuna kadar yapıyorlar.

No Reservations

Catherine Zeta-Jones ile Aaron Eckhart, bu filmde hem rakip hem de sevgililer. Bir kaza sonucu Zeta-Jones, ailesini kaybeden yeğeni ile ilgilenmek zorunda kalınca restorana bir yardımcı almak zorunda kalıyor. Eckhart'ın canlandırdığı bu yardımcı o kadar iyi ki Zeta-Jones'un pozisyonunu tehdit etmeye başlıyor. İkilinin arasında ilginç bir aşk-nefret ilişkisi başlıyor.

Yemek pişirmeyi seven herkesin mutlaka seyretmesi gereken 6 film

The Hundred-Foot Journey

Ödüllü İngiliz olyuncu Hellen Mirren'ın başrolde yer aldığı bu filmde, Hindistan'dan kaçan bir aile küçük bir Fransız kasabasına yerleşiyor ve burada bir restoran açıyor. Restoranın yanında Mirren'ın sahibi olduğu bir bistro yer alıyor. Mirren, bu yeni açılan restoranı başta sabote etmek için uğraşsa da sonradan yaşanan olaylar nefis bir aşk hikayesinin yolunu açıyor.

Soul Kitchen

Fatih Akın'ın 2009 tarihli filminin başrollerinde Birol Ünel ve Adam Bousdoukos var. Bousdoukos işlerin kötü gittiği restoranında yıldız aşçı Ünel'i işe alıyor. Hamburg'un sanayi bölgesinde, eski bir hangardan bozma restoran, kısa sürede havalı bir gurme mekanına dönüşüyor. Bu esnada yaşanan komik olaylar da cabası... Filmde konuk oyuncu olarak Uğur Yücel'i de görebilirsiniz.

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