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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
15.04.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Yemeğin tuzu, yağı, suyu fazla olursa ne yapılır? İşte yemeklerinizi kurtarmak için basit müdahaleler

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Yemeğin tuzu, yağı, suyu fazla olursa ne yapılır? İşte yemeklerinizi kurtarmak için basit müdahaleler

Yemek yaparken malzemeleri, özellikle de yağ, tuz, biber gibi malzemeleri ölçüyle değil de göz kararıyla ekliyorsanız zaman zaman ayarını kaçırıyor olabilirsiniz. Böyle zamanlarda sonucun hüsran olmasını önlemek için yapabileceğiniz çok basit müdahaleler var. İşte fazla yağlı, fazla tuzlu ve fazla sulu yemeklerinizi kurtarmak için yapabileceğiniz düzeltmeler…

Yemeğinizi hazırlarken bir terslik olduğunu anladınız. Tuzunu, yağını, şekerini, ununu veya suyunu fazla kaçırmışsınız, peki şimdi ne yapacaksınız? Sorumuzun cevabı bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

Genel olarak şekerini, tuzunu ve ununu fazla kaçırdığınız birçok tarif için uygulayabileceğiniz bir yöntem artırmadır.

Bunun için hazırladığınız yemeğin aynısından, yarısı oranında tekrar yapın ama yeni yaptığınız yarım ölçülü yemekte önceki tarifte fazla kaçırdığınız malzemeyi (örneğin tuz) kesinlikle kullanmayın.

Ardından iki yemeği birleştirin. Böylece kıvamlı ve lezzetli fakat miktarı planladığınızdan biraz daha fazla olan bir yemeğiniz olacak.

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TUZUNU FAZLA KAÇIRDIĞINIZ YEMEKLER İÇİN

Çorba yaparken tuzu fazla kaçırdıysanız telaşlanmayın. Hemen çorbanıza süt ekleyin. Böylece hem kıvamını hem de lezzetini bozmamış olacaksınız.

“Süt kullanmak istemiyorum” diyenlere alternatif bir diğer çözüm, patates. Küçük parçalara böldüğünüz patatesleri fazla tuzlu yaptığınız çorbalarınızda veya tencere yemeklerinizde kullanın.

Tencerenin içinde 10 dakika beklettikten sonra patatesleri çıkarıp, alın. Patatesler lifli yapıları sayesinde tuzlu suyu hemen içlerine çekecektir.

Sirke ve limondan da faydalanabilirsiniz çünkü asit tuzu keser. 1 yemek kaşığı sirke veya 3-4 damla limon suyuyla da tenceredeki tuzun yoğunluğunu dengeleyebilirsiniz.

Özellikle zeytinyağlı yemekler ve pilav için tencereye ekleyeceğiniz şeker kurtarıcınız olacak. Şekeri yemeğinizin içindeki tuz ile doğru orantılı olarak ekleyin.

Sadece suyu tuzlu olmuş yemeklerde ise kızarmış ekmek kullanın. Yemeğin suyunu kızarmış ekmek parçaları yardımıyla alın. Eğer yemeğiniz bu işlemin fayda edemeyeceği kadar tuzlu olmuşsa, yemeğin suyunu tamamen alın ve yemeğiniz için yeni su hazırlayın.

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YAĞINI FAZLA KAÇIRDIĞINIZ YEMEKLER İÇİN

Çorba yaparken yağını fazla kaçırdığını düşündüğünüz anlarda marul yapraklarını kullanın. Çorba tenceresinin içine bir yaprak marul bırakmanız tenceredeki fazla yağı çekmek için yeterli olacaktır.

Tencere yemeklerinizde buz küplerinden faydalanın. İki kalıp buzu fazla yağlı yapılmış bir tencere yemeğin içine atın. Yemekteki fazla yağ hemen buzların etrafında toplanacaktır. Bu işlemi uygularken çok dikkatli olun ve acele etmeyi unutmayın. Buzların erimesi durumunda yemeğinizin kıvamı bozulabilir. Bunu önlemek için buzları peçeteye sararak tencerenin üzerinde gezdirmek de bir seçenek.

Tencere yemeklerinin yanı sıra tavada kızartma yaparken de ekmekten faydalanın. Tavanın içine ekleyeceğiniz bir parça ekmek, yağı tamamen çekecektir. Fazla yağ ortadan kaybolacağı için yağların sıçraması durumu da engellenecektir.

Kızartmalarınızdaki fazla yağı almak için kağıt havlu kullanın. Yemeğin altına ve üzerine sereceğiniz kağıt havlu, kızartmalarınızı fazla yağdan arındıracaktır.

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Sigara böreği kızartmanın püf noktaları

ŞEKERİNİ FAZLA KAÇIRDIĞINIZ TATLILAR İÇİN

Sütlaç gibi tatlılar yaparken şekerini fazla kaçırdığınızı fark ettiğinizde sütlacı kısık ateşte bekletirken yaptığınız sütlacın yarısı kadar şekersiz sütlacı ayrı bir tencerede tekrar yapın. İkisi de pişmeye yakınken birleştirip bir taşım kaynatın.

Her zamankinden biraz daha fazla sütlaç yapmış olacaksınız ama lezzeti ve kıvamı her zamanki gibi enfes olacak.

SUYUNU FAZLA KAÇIRDIĞINIZ YEMEKLER İÇİN

Fazla suyu sürdürebiliyorsanız süzdürmeyi deneyin.

Suyunu fazla kaçırdığınız pilav gibi yiyeceklerin lapa olmasını engellemek için pişirme aşamasındaysanız, tencereyi karıştırmayı hemen bırakın. Tencerenin üzerine kağıt havlu veya temiz kuru bir bez koyup kapağını kapatın. Ocağın altını en kısık dereceye getirin. Tencerenin kapağını açmadan pilavın suyunu azar azar çekmesini sağlayın.

Eğer pilavınızın lapa olduğunu yapım aşamasını geçtikten daha sonra fark ederseniz de üzülmeyin, lapa pilavınızı enfes tariflerimizde kullanabilirsiniz. Örneğin;

Sütlaç tarifi
Sütlaç tarifi

UNUNU FAZLA KAÇIRDIĞINIZ HAMURLAR İÇİN

Kurabiye hamuru gibi kıvamı zor tutturulan hamurları hazırlarken, unu fazla kaçırdınız ve hamurunuz parça parça dağılmaya başladı veya çok katı oldu.

Telaşlanmayın, parça parça dağılmasının sebebi unu, hamur harcına yavaş yavaş değil de birden hızlıca eklemeniz.

Hamurun kıvamını düzeltmek için hamuru güzelce karıştırmanız ve biraz sıvı yağ eklemeniz yeterli olacaktır.

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Tuzu azaltmak isteyenlerin kullanabileceği 7 baharatTuz zararları nedeniyle birçok kişinin uzak kalmak istediği bir ürün. Ancak tuzdan uzak dururken yemeklerin lezzetini de kaybetmek istemiyoruz. Bu durumda yapılabilecek en iyi şey tuz eksikliğini farklı baharatlarla telafi etmek. İşte tuzu azalttığınızda yemeklerinizde kullanabileceğiniz farklı baharatlar...
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