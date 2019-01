Yeme-içme tutkunlarının rehberi

Hürriyet’in en büyük gücü; şeffaflığı, objektifliği, iyi haberciliği... Ama benim bundan daha çok önemsediğim şey; güçlü ve alanında uzman gazeteci-yazarlardan oluşan kadrosu... Bizim gibi proje geliştirenler açısından bu, çok büyük bir zenginlik; çünkü o uzman kadro sayesinde çok rahatlıkla; tüketiciye, okurlara dokunan neler yapabiliriz diye düşünebiliyoruz. İncili Gastronomi Rehberi böyle çıkan bir proje. Bunun temelinde birçok denemesi var gazetenin; ‘en iyi 10’lar, ‘en iyi kahvaltı mekânları‘ seçkileri gibi. Bunlar Hürriyet’e mâl olmuş, uzun yıllardır kullanılan alt markalar. Gastronomi yazarlarımıza hep nereye gidileceği, hangi restoranların çok iyi olduğu soruluyor. Ben bunu bir fırsat olarak değerlendirdim ve ekiple beraber şöyle bir fikir geliştirdik: Bu ülkenin bir gastronomi rehberi olmalı ve o rehberi de bizim uzman kadromuzla, onların belirleyeceği uzman isimler hazırlamalı. Bu meşakkatli bir yol ama bunu yapsa yapsa ancak Hürriyet yapar. Son derece şeffaf ve adil bir şekilde yapar.

Aslında ‘foodie akımı’ bütün dünyada var, yani yeme-içmeye tutkun olmak... Daha farklı, daha kaliteli lezzetler arama konusu dünyanın da gündeminde. Bu tarz trendleri çok hızlı takip eden bir ülke olarak bizim de hayatlarımıza girdi. Dolayısıyla bu rehber -diliyorum ve öyle tahmin ediyorum ki- bu anlamda arayışta olan, “Nerede, ne yesem? Balık için, et için, kahvaltı için en iyi mekân hangisidir” diye sorgulayan herkes için çok anlamlı oldu. Tabii ki dönemin gereği olarak rehberle eş zamanlı olarak, içerik inciligastronomi.hurriyet.com.tr web sitemizden indirilebilir şekilde hazır edildi. Bu da kişilerin her an her yerde aradıkları lezzete, mekana ulaşma zenginliği sunuyor.

Böylece online ve offline’da İncili Gastonomi Rehberi ile sürekli olarak tüketicilerle bağlantıda olacağız.

Bizi en çok heyecanlandıran; bu vizyonu paylaşabilen, hayatı boyunca sofraya, paylaşılan değerlere ve sofradaki lezzetlere önem vermiş, bunu kendisine bir manifesto olarak seçmiş olan Karaca markasının yanımızda olması. En başında en sonuna kadar her şeyi birlikte yapıyoruz. Dilerim uzun yıllar da birlikte devam edeceğiz...

Karaca olarak İncili Gastronomi Derecelendirme projesine neden inandık… (Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca)

Gastronomi, bütün dünyada yükselen bir değer. Türkiye’de de otel ve restoran zincirlerinin açılmasıyla beraber dışarıda yemek yeme kültürü gelişiyor.

Bu kültür geliştikçe insanlar yiyecek-içeceklerin, servisin, mekânın kalitesine önem vermeye başlıyor.

Bununla beraber mutfakta, sofrada kullanılan araç-gereçlerin ve servis malzemelerinin de önemi artıyor. Biz Karaca olarak, bunların üçüne de yani mutfağa, sofraya ve lezzete önem veren bir firmayız.

Hürriyet tarafından İncili Gastronomi Rehberi projesi geldiğinde çok heyecanlandık. Çünkü Hürriyet’in bu konuda bir uzmanlığı ve yıllara yayılan birikimi var. İnsanlar gittikleri, gezdikleri yerlerde ne tür restoranlar olduğunu, o restoranların nesinin ünlü olduğunu bilmiyorlar. Hazırlanılan bu rehberle birlikte okurlar İstanbul, Bodrum ve Çeşme-Alaçatı’daki restoranları derli toplu bir arada görebilecekler.

Vizyonumuza uygun bir iş olacağını düşündük. Çünkü insanların paylaşmaktan keyif aldıkları anları çoğaltmalarına yardımcı olmak; yaşam kalitelerine değer katmak istiyoruz.