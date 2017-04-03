Yeme içme dünyasından son haberler
Bahar aylarının gelmesiyle yeme içme dünyası da hareketlenmeye başladı. İşte sektörden son haberler...
İstanbul'da her hafta yeni bir mekan kapılarını açıyor ve şehri yepyeni lezzetlerle tanıştırıyor. Yeme-içme sektöründe bahar aylarının gelmesiyle birlikte sezon hareketliliği de başladı. İştah açan lezzetleri bir arada toplayan mekanlar gurmeleri de kendine çekmeyi başarıyor. İşte yeme içme dünyasından son haberler:
1. Must - Nişantaşı
Orijinal dekorasyonu ve kaliteli atmosferi ile Nişantaşı'nın yeni gözdesi olan Must, dünya mutfağından en leziz yemekleri müdavimleri ile buluşturuyor. Yeni açılmasına rağmen şimdiden hatrı sayılır bir müşteri grubu edinen Must, iyi yemek ve kaliteli müziğin buluştuğu bir adres.
2. Kase No.16 - Nişantaşı
Kase No.16 modern atmosferi ve sağlıklı yemek konsepti ile şehrin en yenilerinden biri. Kase içinde sunulan yemekler şık ve farklı bir konseptin oluşturulmasını sağlıyor. İyi hazırlanmış menüde sade kase, zen kase, karides kase ve sportif kase gibi yemek çeşitleri arasından seçiminizi yapabilirsiniz.
3. Blum Coffee House - Akaretler
Akaretler'in en yeni mekanlarından olan Blum Coffee House, artisanal kahve çeşitleri ile öne çıkıyor. Şirin bir atmosferin hüküm sürdüğü kafede ayrıca leziz mi leziz kurabiye, kek ve cupcake çeşitleri de mevcut.
4. Gri Coffee & Sandwich - Kağıthane
Kahvaltı ve kahve konseptinde hizmet veren Gri Coffee & Sandwich, tost ve kahve ağırlıklı bir menüye sahip. Modern bir dekorasyonu olan kafede envai çeşit gazoz seçeneğine ulaşmanız da mümkün.
5. Dem - Moda
Karaköy'den sonra Moda'da da bir şube açan Dem, çay kültürünü şehrin her köşesine yaymaya kararlı. 60'a yakın çay seçeneği olan mekanda harika atıştırmalık ve tatlıları da göz ardı etmeyin.
6. Oplevelse - Kurtuluş
Eski bir semt olan Kurtuluş'ta açılan Oplevelse, kahvaltı, sandviç, çay ve kahve çeşitleri ile Danimarka'ya özgü pasta ve waffle gibi seçenekler sunuyor. Organik ürünler de bulabileceğiniz mekan sevimli bir dekorasyona sahip.
7. Mezbaa - Karaköy
Karaköy'ün en yeni steakhouse'larından biri olan Mezbaa, ahşap öğelerle süslenmiş bir dekorasyona sahip. Farklı gramajlarda hamburger çeşitlerinin yer aldığı Mezbaa'da ayrıca steak çeşitlerinin de tadına bakabilirsiniz.
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