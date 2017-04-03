Yeme içme dünyasından son haberler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
03.04.2017 - 09:28, Son Güncelleme:

Yeme içme dünyasından son haberler

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Yeme içme dünyasından son haberler

Bahar aylarının gelmesiyle yeme içme dünyası da hareketlenmeye başladı. İşte sektörden son haberler...

İstanbul'da her hafta yeni bir mekan kapılarını açıyor ve şehri yepyeni lezzetlerle tanıştırıyor. Yeme-içme sektöründe bahar aylarının gelmesiyle birlikte sezon hareketliliği de başladı. İştah açan lezzetleri bir arada toplayan mekanlar gurmeleri de kendine çekmeyi başarıyor. İşte yeme içme dünyasından son haberler:

1. Must - Nişantaşı

Orijinal dekorasyonu ve kaliteli atmosferi ile Nişantaşı'nın yeni gözdesi olan Must, dünya mutfağından en leziz yemekleri müdavimleri ile buluşturuyor. Yeni açılmasına rağmen şimdiden hatrı sayılır bir müşteri grubu edinen Must, iyi yemek ve kaliteli müziğin buluştuğu bir adres.

Yeme içme dünyasından son haberler

2. Kase No.16 - Nişantaşı

Kase No.16 modern atmosferi ve sağlıklı yemek konsepti ile şehrin en yenilerinden biri. Kase içinde sunulan yemekler şık ve farklı bir konseptin oluşturulmasını sağlıyor. İyi hazırlanmış menüde sade kase, zen kase, karides kase ve sportif kase gibi yemek çeşitleri arasından seçiminizi yapabilirsiniz.

3. Blum Coffee House - Akaretler

Akaretler'in en yeni mekanlarından olan Blum Coffee House, artisanal kahve çeşitleri ile öne çıkıyor. Şirin bir atmosferin hüküm sürdüğü kafede ayrıca leziz mi leziz kurabiye, kek ve cupcake çeşitleri de mevcut.

Yeme içme dünyasından son haberler

4. Gri Coffee & Sandwich - Kağıthane

Kahvaltı ve kahve konseptinde hizmet veren Gri Coffee & Sandwich, tost ve kahve ağırlıklı bir menüye sahip. Modern bir dekorasyonu olan kafede envai çeşit gazoz seçeneğine ulaşmanız da mümkün.

5. Dem - Moda

Karaköy'den sonra Moda'da da bir şube açan Dem, çay kültürünü şehrin her köşesine yaymaya kararlı. 60'a yakın çay seçeneği olan mekanda harika atıştırmalık ve tatlıları da göz ardı etmeyin.

Yeme içme dünyasından son haberler

6. Oplevelse - Kurtuluş

Eski bir semt olan Kurtuluş'ta açılan Oplevelse, kahvaltı, sandviç, çay ve kahve çeşitleri ile Danimarka'ya özgü pasta ve waffle gibi seçenekler sunuyor. Organik ürünler de bulabileceğiniz mekan sevimli bir dekorasyona sahip.

7. Mezbaa - Karaköy

Karaköy'ün en yeni steakhouse'larından biri olan Mezbaa, ahşap öğelerle süslenmiş bir dekorasyona sahip. Farklı gramajlarda hamburger çeşitlerinin yer aldığı Mezbaa'da ayrıca steak çeşitlerinin de tadına bakabilirsiniz.

Bugün Diyet Yok, Lezzet Var

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