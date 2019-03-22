Patlıcan Anadolu’ya geç gelen ancak mutfağımızdaki yeri çok sağlam bir sebze. Özellikle patlıcanla yapılan kebapların lezzetine doyum olmuyor. Bugün de patlıcanla yelpaze kebabı yaptık. Dilim dilim patlıcanların kıyma ve sarımsakla lezzetlendiği yelpaze kebabı, yanında pirinç pilavıyla da enfes bir lezzete dönüşüyor. Mutlaka denemeniz gereken patlıcanlı yelpaze kebabı tarifi hemen aşağıda…
İçi için:
Üzeri için:
Patlıcanları yıkayıp uçlarından biraz keserek boylarını kısaltın.
Kabuklarını soymadan ince uzun şeritler halinde sap kısmına kadar kesin ama saplarını koparmayın.
Patlıcanları tuzlu suya koyup 10 dakika kadar bekletin.
Kuru soğanı ve sarımsağı rendeleyin, maydanozları da ince ince kıyın.
İç harcı malzemelerini domates ve biber hariç harmanlayın.
Patlıcanları süzüp yıkayın.
Patlıcanların kesik yerlerine kıymalı harcı doldurun, ortalarına domates dilimlerini ve biberleri yerleştirin.
Fırın tepsisini yağlayıp patlıcanları tepsiye dizin.
Salçayı suyla açıp patlıcanların üzerine gezdirin.
Yağlı kağıttan bir parça kesip kenarlarını kıvırın ve kapak gibi tepsinin üzerine yerleştirin.
Fırını 170 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin ve 20 dakika pişirin.
20 dakikanın sonunda yağlı kağıdı çıkarıp 10 dakika da üstünün kızarmasını bekleyin.
Yelpaze kebabınız hazır!