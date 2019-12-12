Turunçgillerin en küçük kardeşi kamkat sosuyla kontrfile

Ekşi tadıyla limon ve portakaldan parçalar taşıyan kamkat, sağlığa da oldukça faydalı olarak biliniyor. Kabuklu olmasına aldanmamak gereken kamkat, kabuğu ve çekirdekleriyle birlikte tüketiliyor. Reçeli, marmelatı yapılan bu şahane turunçgil, aynı zamanda mükemmel soslara da eşlik edebiliyor. Saksılarda yetiştirilebilen kamkat, sevimli görüntüsüyle evinize güzel bir görünüş de sunuyor. Bol bol güneşlenmeyi seven bu meyve, aynı zamanda yaz ayları geldiğinde bolca su tüketiyor.

Güçlü bir antioksidan olmasıyla bilinen kamkatın içeriğinde bol miktarda C vitamini bulunuyor. Sindirim sistemine sağladığı desteğinin de unutulmaması gereken bu meyve, cilde güzellik katması nedeniyle biz kadınların da en sevdiği meyveler arasında yer alacak gibi duruyor.

Şimdi sizinle bu faydalı meyveyi kontrefileyle buluşturduğum, mükemmel bir akşam yemeği tarifi paylaşacağım. Etlerin mantarlarla sarıldığı daha sonra kamkat sosuyla buluştuğu tarifte, etle ekşinin buluşmasına şahit olacaksınız.

Malzemeler

5 adet kontrfile

10 adet mantar

6 adet kamkat meyvesi

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı zerdeçal

6 adet cherry domatesi

2 diş sarımsak

Bir tutam tuz

Bir su bardağı su

Yapılışı

5 Adet kontrfileyi, ince bir yaprak halinde olacak şekilde kasapta dövdürün. Dövdürdüğünüz etleri ortadan ikiye bölün. Daha sonra mantarları ince ince dilimler halinde doğrayarak, etin içerisine koyup sarın. Kürdan yardımıyla sarılan etleri sabitleyin. Sarılan etleri sabitledikten sonra da fırın kabına yerleştirin.

Not: Bu tarif, boyu 11 santimetre, eni 7 santimetre olan bir cam fırın kabı ile yapılmıştır.

Sosu için:

Kamkatları ortadan ikiye bölün, içindeki çekirdekleri çıkarın ve 2 defa haşlayıp acı suyunu dökün. Acı suyu dökülen kamkatları bir kenara alın. Daha sonra bir tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağı ve 1 yemek kaşığı tereyağı koyarak eritin. Üzerine, ortadan ikiye bölünen sarımsakları ekleyin ve yağda çok az kavurarak tavadan alın. Kalan mantarları tavaya alıp soteleyin. Sonra kamkatları da ilave edip biraz daha kavurun. Domates salçası ve biber salçasını ekleyerek kavurma işlemine devam edin. Zerdeçal ve tuzu ilave ederek iyice kavrulan sosun suyuna ekleyin ve bir taşım kaynatın. Fırın kabına alınan kontrfilelere sosu gezdirin ve cherry domatesleri de üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin. Fırında pişme esnasında ara ara etin üst kısmının kurumaması için bir kaşık yardımıyla sosu etlerin üzerinde tekrar gezdirin. Afiyet Olsun!



Haftanın İpucu: Kek ya da kurabiye yaparken hamura tereyağı eklerken zorlananlardansanız, tereyağını buzdolabında bekletmeyi deneyin. Donmaya yakın halde çıkardığınızda tereyağı kolayca rendelenecek ve hamura eşit parçalar halinde dağılarak işinizi kolaylaştıracaktır.