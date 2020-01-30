Mutfakta büyülü bir ot var: Dereotlu poğaça

Dereotunun ayrıca sindirim sistemine iyi gelerek, uyku problemlerinin azalmasına yardımcı olduğu biliniyor. Sütü yetersiz kalan anneler için altın değerindeki dereotu, anne sütünün artmasına yardımcı olabildiği için tavsiye ediliyor. Ayrıca taze dereotu uzun ömürlü olmadığı için, eğer buzdolabına koyarsanız iki veya üç gün içerisinde tüketmeniz gerekiyor. Dereotu kurutulduğundaysa, ağzı sıkıca kapalı olduğu müddetçe cam kavanozların içinde uzun süre boyunca aromasını kaybetmeden saklanabiliyor.

Ev yapımı tariflerin baş tacı olan dereotlu poğaça, doyurucu özelliğiyle de yapanların avantajlı olmasını sağlıyor. Benim bazı sabahlar yataktan kalmak için bahanem olurken, kendimi bir anda mutfakta dereotlu poğaça yaparken bulmama neden olabiliyor. Kahvaltılara konuk olmanın yanında, aynı zamanda günlerde ya da beş çayının yanında oldukça güzel bir alternatif haline geliyor. Sizin için hazırladığım dereotlu poğaça tarifinde maya kullanmadığım için de, aslında oldukça pratik yapılıyor. Bu nedenle evde, elinizde bulunan malzemelerle de çabucak hazırlanabiliyor. Piknikler ya da dost meclislerindeki ziyaretlere de yanınızda götürerek, bu lezzeti tatlı bir sohbetle sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Mutfaktaki en büyülü anların poğaçalarla süslendiği hepimiz için bir gerçek… Çabucak bayatlamayan ve lezzetinin taze kaldığı bu tarifle sizde yumuşacık poğaçalara kavuşabilirsiniz. Tariften 20 tane yani yaklaşık bir tepsilik, lezzetine doyum olmaz poğaça çıkıyor. Diyetleri farkına bile varmadan bozduran bu dereotlu tarifim için baştan sizi uyarayım ve hemen aşağıya alayım. Şimdiden elinize sağlık!

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

3 su bardağı un

Yarım çay bardağı sıvı yağ

100 gram tereyağı

1 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

Yarım demet ince kıyılmış dereotu

1 adet yumurtanın akı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

İç harcı için:

100 gram çökelek ya da beyaz peynir

Üzeri için:

1 adet yumurtanın sarısı

1 tatlı kaşığı yoğurt

Yapılışı:

Bir kaba oda sıcaklığında bırakılan tereyağını koyun ve sıvı yağı ekleyin. İyice karıştırarak erimesini sağlayın. Daha sonra yoğurt, yumurta akı ve sirkeyi ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışım kıvam aldıktan sonra içine tuz, şeker ve kabartma tozunu ekleyin. Unu eleyin ve malzemelerin üzerine azar azar ekleyerek karışımın güzel bir kıvam almasını sağlayın.

İnce ince kıyılan dereotunu biraz unla harmanlayarak hamura ekleyin. Tüm malzemelerin karışması için iyice yoğurun. Elinize yumurta büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın. Daha sonra yuvarladığınız hamurları avucunuzun içine alarak küçük daireler halinde açın. İçerisine çok az peynir koyarak yanlarını kıvırıp kapatın. İçini doldurduğunuz hamurları yuvarlayın ve kalan hamurlara da aynı işlemi uygulayın. Yağlı kağıt koyulmuş fırın tepsisine hamurları dizin. Üzerine yoğurt ve yumurta sarısını karıştırarak bir fırça yardımıyla bütün poğaçaların üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet Olsun!

Haftanın İpucu: Özel günleriniz için süslediğiniz pastaları ya da arasına krema koyacağınız keklerinizi zarar görmeden kesmek için diş ipinden yardım alabilirsiniz. Diş ipi yiyeceklerinizi keserken görünüşlerinin zarar görmesini engelleyecektir.



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