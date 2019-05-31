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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.05.2019 - 09:03, Son Güncelleme:

Mercimekli baklava

Sevin TURAN
Sevin TURAN
seturan@hurriyet.com.tr
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Sevin TURAN
Sevin TURAN
seturan@hurriyet.com.tr

Durun durun! Başlığa bakıp da hemen heyecanlanmayın. Diyet baklava tarifi filan verecek değilim. Fakat bugün kulağa biraz tuhaf gelen mercimekli baklavanın bugün adı Türk mutfağıyla özdeşleşmiş o tatlının atası olduğunu söylesem ne dersiniz?

Geçtiğimiz haftaki yazının sonunda tarihi bilgileri aldığım bir kitaba referans vermiştim. Mary Priscilla Işın imzalı Avcılıktan Gurmeliğe Yemeğin Kültürel Tarihi.

Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan, 2018'de raflar buluşan bu kitabı bir süredir elimden bırakamıyorum. Üzerinde yaşadığımız topraklar ve yakın çevresinde yaşamış nice kadim medeniyetin ve atalarımızın pişirme, yeme, içme adetlerini, hangi malzemeleri kullandıklarını okuyanı sıkmayacak detaylarla anlatmış Işın.

Bir kültür olarak yemekle ilgilenen, bugünkü yerleşmiş mutfak kültürünün gelişiminin izlerini sürmek isteyen, toplumlar arası ilişkilerde yemeğin rolünü önemseyen herkesin okumasını tavsiye ederim.

Işın aslında kitabı medeniyet ve dönem başlıklarına ayırmış ancak bazı önemli yiyecekler için de minik ara parçalar var. Baklava da onlardan biri. Ben de dedim ki "Hazır bayram da yaklaştı, evlerde dükkanlarda baklava hazırlıkları hızlandı, biraz da baklavanın tarihçesinden bahsedelim". Söz konusu kitaptan alıntılayarak aktarıyorum:

-- Baklavanın adı ilk kez 15'inci yüzyılda Kaygusuz Abdal'ın şiirlerinde geçer. Kaygusuz Abdal bademli ve mercimekli baklavadan bahseder.

-- Yüz yıl kadar sonra yazılan bir yemek kitabında üç adet baklava tarifi yer alır. Bunların ilki olan "Karaman baklavası" mercimekli ve ballı, ikincisi ise mercimekli ve bademlidir. Üçüncü baklava sadedir, yufkalar yağda kızartılır üzerine bal şerbeti ve gülsuyu dökülür.

-- Eskiden de bugün olduğu gibi baklavanın çok katlı olanı makbuldür. Bu tariflerden birinde 20 kat yufkadan bahsedilir.

-- Osmanlı döneminde baklava kutlamaların, bayramların ve ramazanın en makbul tatlısı haline gelir. Şehzadelerin sünnet törenlerinde misafirlere ikram edilir. Ramazanın 15'inci gününde yeniçerilere sunulur.

Mercimekli baklava

-- Baklava eskiden sıcak yenen bir yiyecektir. Mercimek ve bademin yanı sıra baklava içi için kullanılan malzemelerden bilinenler şunlardır: Taze peynir, kavun, ceviz, fındık, börülce, pirinç, kaymak (pişerken erimesin diye çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra).

-- Evliya Çelebi'nin aktardığına göre baklavanın hafifliğini test etmek için üzerine bir arşın yüksekten bir madeni para bırakılır, o paranın bütün katmanları delip tepsinin dibine çarpması beklenir.

-- Eşkenar dörtgen şeklinde kesilen klasik tepsi baklavasının yanı sıra "karnıyarık" denilen bugünkü burma baklava benzeri baklava, ay, muska, bohça şeklinde baklavalar da sofralarda yer alır.

-- Karnıyarık baklavanın 13'üncü yüzyılda yazılmış Arapça bir yemek kitabında da bu isimle anılması baklavanın kökeninin Türk mutfağı olduğuna ve geçmişinin çok eski olduğuna işaret eder.

Ne güzel ayrıntılar değil mi? Özellikle Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde bahsedilen bozuk para testine bayıldım.

Bu vesileyle tüm Hürriyet Lezizz okurlarının bayramını da en içten dileklerimle kutlarım. Bayramınız çıtır çıtır baklava kıvamında olsun, ağzınızın tadı hiç bozulmasın.

Bir de küçük not: Lezizz'de şahane baklava tarifleri var. Birkaç tanesi püf noktalarıyla birlikte aşağıdaki listede. Belki bir göz atmak istersiniz 😊

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Bayrama sayılı günler kala hazırlığınızı yapın... İşte nefis baklava tarifleri
Bayrama sayılı günler kala hazırlığınızı yapın... İşte nefis baklava tarifleri
Sevin TURAN
Sevin TURAN
seturan@hurriyet.com.tr
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