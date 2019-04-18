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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Laboratuvarda üretilmiş yapay et yer misiniz?

Sevin TURAN
Sevin TURAN
seturan@hurriyet.com.tr
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Sevin TURAN
Sevin TURAN
seturan@hurriyet.com.tr

Bu başlık birçok kişiye şu an çok saçma geliyor olsa da önümüzdeki birkaç yılda bu tartışmaların hem dünyada hem de ülkemizde alevleneceğini öngörmek çok da zor değil.

Öncelikle şuna açıklık getirelim: Laboratuvarda üretilmiş et nedir, nasıl bir şeydir? Şöyle ki bilim insanları canlı hayvanlardan aldıkları ve hücre bankalarında depoladıkları hücreleri laboratuvar ortamında mayalandırmaya benzer bir yöntemle çoğaltarak et "yetiştiriyor". Bu et kıyma formunda oluyor ve burger vb. yemeklerde kullanılabiliyor.

Genel olarak “hücresel tarım” diye anılan ve “dünyada gerçek bir değişim yaratabilecek 5 teknolojiden biri” addedilen bu araştırmaları yapan çok sayıda şirket var dünyada. Ancak özellikle Impossible Foods ve Beyond Meat, araştırmalarda en önde gelen ve adlarını en sık duyduğumuz şirketler.

Impossible Foods geçtiğimiz günlerde büyük global bir fast-food zinciriyle işbirliği yaparak, yapay etten elde edilmiş burger üretimine başladı. O burgerler ABD'de 59 restoranda müşterilerin beğenisine sunuldu.

Tadanlar, içinde bulunan bir tür genleriyle oynanmış protein sayesinde bu burgerlerin lezzetini yapay olmayan etten yapılmış burgerlerden ayırt etmenin mümkün olmadığı yorumunu yaptı.

Laboratuvarda üretilmiş yapay et yer misiniz

İşte Impossible Foods'un imkansız burgeri... (Fotoğraf: Alamy)

Beyond Meat'in arkasındaki Good Food Institute'un kurucusu olan Bruce Friedrich de geçtiğimiz günlerde BBC'ye bir röportaj vererek, 30 yıllık bir vejetaryen olarak şirketinin ürettiği etlerle yıllar sonra et lezzetini yaşamaya yeniden başladığını anlattı. (Bununla birlikte yapay etin hedef kitlesinin et yemeyenler değil et yiyenler olduğunu ve hatta veganların hayvan hücrelerinden üretildiği için bu eti desteklemediklerini de belirtelim.)

Kamuoyunun 2020 yılı gibi çok yakın bir gelecekte bu etlere ulaşabileceğini ancak başlangıçta fiyatların ortalama 50 dolar gibi olacağını söyleyen Friedrich, Hindistan, Çin gibi dev nüfuslu ülkeler ile gıda güvenliği sorunlarının yaşandığı ülkelerde hükümetlerin yapay et üreten ülkeleri "kırmızı halı ile karşılayacağını" başka bir deyişle bu etlerin açlığa çare arayışında önemli bir silah olacağını da ifade etti.

Tabii kim istemez dünyada açlığa çare bulunmasını? Dolayısıyla Friedrich'in bu söyledikleri okuyana umut veriyor. Bununla birlikte bu etlerin fiyatları herkesin ulaşabileceği bir seviyeye inebilecek mi? GDO içeren gıdalara yönelik ciddi bir olumsuz bakış söz konusuyken tamamen yapay bir yiyecek ne derece kabul edilebilir olacak? Doğal et ile yapay et arasındaki tercihlerimizin sağlığımız üzerinde uzun vadeli sonuçları ne olacak? Bu sorular benim aklımı karıştırıyor.

O nedenle en baştaki soruyu size de yöneltmek ve görüşlerinizi almak istiyorum. Laboratuvarda üretilmiş yapay et yer misiniz? Yorumlarınızı posta kutuma beklerim.

Sevin TURAN
Sevin TURAN
seturan@hurriyet.com.tr
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