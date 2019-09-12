Güzel şeyler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar YazılarıGüzel şeyler
GeriSevin TURAN Güzel şeyler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
12.09.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Güzel şeyler

Sevin TURAN
Sevin TURAN
seturan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sevin TURAN
Sevin TURAN
seturan@hurriyet.com.tr

Siz hiç dünyayı bir yusufçuğun gözünden görme ya da dev bir ağacın içine adım atma şansını elde ettiniz mi? Peki bir hobinizi 35 yaşından sonra bir mesleğe dönüştürmek için hiç harekete geçtiniz mi? Geçen hafta yaşadığım güzel şeyleri anlatayım mı size?

1- Odunpazarı Modern Müze, Ağaca Övgü, Bir Hayvanın Gözlerinden

Türkiye'nin en güzel, en yaşanası şehirlerinden biri Eskişehir'in benzersiz renklerine geçtiğimiz hafta sonu bir renk daha katıldı: Odunpazarı Modern Müze.

İş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca'nın girişimiyle ve Tabanca ailesinin memleketinde hayata geçirilen bu müze sadece Türkiye'de değil, dünyada en iyiler arasına girecek enfes bir iş.

Sadece bir müze olarak değil, bir mimari iş olarak da benzersiz. Japon mimarlar Kengo Kuma ve Yuki İkeguçi'nin tasarladığı OMM binası, ahşap ağırlıklı malzemesi ve katman katman tasarımıyla geleneksel Japon mimarisini Odunpazarı evlerinin içine tertemiz bir biçimde yerleştirip kaynaştırıyor.

Müzede Tabanca'nın uzun yıllar boyunca bir araya getirdiği 1150 parçalık koleksiyonunun, küratör Haldun Dostoğlu tarafından seçilmiş 90 parçasının yanı sıra Japon sanatçı Tanabe Çikuunsai IV'ün buraya özel olarak hazırladığı dev bir bambu enstalasyon bulunuyor.

Ayrıca bir de Marshmallow Laser Feast kolektifinin imzasını taşıyan ve Vodafone Red'in sponsorluğuyla Türkiye'ye getirilmiş iki dijital iş var: Ağaca Övgü ve Bir Hayvanın Gözlerinden.

Bu işlerin ikisi de birbirinden çarpıcı. Kafanıza VR gözlüğünü kulağınıza kulaklıkları takıp işlerin parçası oluyorsunuz. İlkinde Kaliforniya'da yaşayan 3500 yaşında 120 metre yüksekliğinde bir sekoya ağacının içine giriyorsunuz. İkincisinde ise sinek, yusufçuk, kurbağa ve baykuşun gözünden dünyayı görüyorsunuz.

Kolektifin Türk direktörü Ersin Han Ersin de işini deneyimlediğimiz sırada bizimleydi. Kısaca sohbet etme şansı bulduk. Ersin ve ekibi teknolojinin insanı doğadan ve toplumdan kopardığı fikrine karşı çıkmak için hazırladıkları bu enstalasyonların doğanın ritmini yeniden yakalamamıza yardımcı olacağına inanıyor.

Çok fazla ayrıntı verip keyif kaçıracak değilim. Ama ikisini de tecrübe etmiş bir insan olarak, özellikle Ağaca Övgü hiç bitmesin istedim. Gerçekten inanılmaz bir his, yaşamayana anlatmak mümkün değil. O nedenle hem OMM'u ve içindeki Vuslat koleksiyonunu hem de 8 Aralık'a kadar açık olan Marshmallow Laser Feast işlerini mutlaka deneyimlemelisiniz.

Güzel şeyler
Fotoğraf: Vodafone Red

2- Contemporary İstanbul, Derin Şehir

Yıllardır eylül ayında İstanbul'u dünyanın sanat merkezlerinden biri haline getiren Contemporary İstanbul bugün açıldı. 15 Eylül'e kadar da devam edecek.

Biz şanslı bir azınlık olarak, açılış öncesinde bu seneki koleksiyonun en nadide işlerinden biri olan Derin Şehir'i deneyimleme ve sanatçısı Güvenç Özel'le tanışıp sohbet etme şansı bulduk.

Farkındaysanız ikidir deneyimleme diyorum çünkü görmek, izlemek gibi fiiller hem Derin Şehir için hem de yukarıda bahsettiğim işler için yetersiz kalıyor.

Derin Şehir dört duvar arasına yerleştirilmiş 2x2 metre büyüklüğünde amorf bir robottan ve duvarlara yansıtılan Roma, İstanbul, New York ve Hong Kong görüntülerinden oluşuyor.

Hem felsefe hem de mimari eğitimi almış olan Özel, işini deneyimleyenleri hem dünyanın dört metropolüne hem de kişinin kendisine ve egosuna dair  "derin" bir sorgulamaya itiyor.

Derin Şehir de Contemporary İstanbul'a Vodefone Red sponsorluğunda getirilmiş. İki gün arayla iki büyük sanat olayına ciddi destekler veren Vodafone Türkiye'nin İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy hayatın her alanında teknolojiye yer olduğunu vurgulamayı amaçladıklarını ve özellikle sanat ve spor alanındaki destek faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

Güzel şeyler

Fotoğraf: Sevin Turan

3- İkinci Üniversite, Aşçılık

Eskişehir demişken, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin İkinci Üniversite programını duymuşsunuzdur.

Açık söylemek gerekirse ben duymuş fakat pek ilgilenmemiştim. OMM açılışı için Eskişehir'e birlikte gittiğimiz gruptan meslektaşlarla enfes çibörekler eşliğinde sohbet ederken konu alternatif hayat planlarımıza geldi. Ben tarım yapma hayallerimi anlatırken ekipten biri "E biz İkinci Üniversite'de Tarım okuyacağız, gelsene sen de" deyip aklımı çeldi.

Tarıma kayıt olmak için siteyi açtığımda bir de baktım ki Aşçılık bölümü de var. Büyük bir hevesle kayıt oluverdim. Birkaç arkadaşımı da heyecanlandırdım, 35 yaşından sonra Aşçılık öğrencisi olduk hep birlikte. Dersler hele bir başlasın, izlenimlerimi de yazacağım. Sonra da belki Gastronomi'ye dikey geçiş yaparım, belli mi olur?

Velhasıl ilginç bir hafta oldu; çok sanatlı çok eğitimli... Zaten canım astroloğumuz Astromatik Aygül Aydın da Mahmure için yazdığı eylül ayı burç yorumlarında böyle bir şeyin ihtimalinin altını çizmişti.

Bu arada Mahmure demişken, bir güzel şey daha oldu: Lezizz'in kız kardeşi Mahmure bugün yeni yeni yüzüyle okuyucularının huzurlarına çıktı. Ben çok beğendim, sizin de beğeneceğinize eminim. Bilmeyenler için adresi: http://www.hurriyet.com.tr/mahmure/

Sevin TURAN
Sevin TURAN
seturan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle