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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.11.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Viyana'da başlayan aşk tüm dünyayı sardı

Selin Erdoğan Dinç
Selin Erdoğan Dinç
sedinc@hurriyet.com.tr
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Selin Erdoğan Dinç
Selin Erdoğan Dinç
sedinc@hurriyet.com.tr

Fransız mutfağının en popüler tatlarından biri... Kruvasan... Tabii, Fransa'ya özgü tatlı bir çörek olarak tanınıyor ama yapılan araştırmalarda Viyana'da ortaya çıktığı belirtiliyor. Peki kruvasan gerçekten Fransız ya da Viyana mutfağından mı çıktı?

Çıtır çıtır, enfes sosu ve mis gibi kokusuyla iştahımızı kabartan kruvasanın ortaya çıkışı bir hayli ilginç

Ay çöreğine benzeyen bu lezzet için gerçek olup olmadığı bilinmemekle beraber birçok efsane var. Fakat, en ilginç olanı Osmanlı Devleti'nin Viyana'yı ikinci kez kuşatma altına aldığı döneme ait.

İlk olarak Viyana'da ortaya çıkan kruvasanın geçmişi 17. yüzyıla kadar dayanıyor. O dönemde Viyana ikinci kez kuşatılır. Bu kuşatma esnasında lağımcılar, şehrin surlarının altına bir tünel kazar. Plan ise, bu tünellerden gizli bir şekilde şehre girilerek ele geçirmektir. Fakat, Viyana'da gecenin ilk saatlerinden gün ışığına kadar ekmek yapan fırıncılar, yer altından gelen sesleri fark ederler ve askerlere haber verip uyarırlar. Bu uyarı üzerine Viyana askeri yetişir ve şehre girmeye çalışan Osmanlı askerini engeller.

Bu olay esnasında Osmanlı sancağını gören fırıncılar bundan etkilenirler. Bunun üzerine, Viyanalı fırıncılar, sancakta yer alan hilalden esinlenerek ürettikleri çöreğe ay şeklini verirler. Adını da hilal anlamına gelen "kruvasan" (Croissant) koyarlar.

Viyanada başlayan aşk tüm dünyayı sardı
Fotoğraf: Alamy

Kruvasan, her ne kadar ilk kez Viyanalı fırıncılar tarafından yapılmış olsa da Fransız mutfağından dünyaya yayılmıştır. Her ne kadar tatlı olarak ortaya çıksa da günümüzde Fransız mutfağının spesyalitesi olan kruvasanın sandviç benzeri çeşitleri de yapılmakta.

Ne diyelim, bu güzel tatlı çöreğin tadını çıkarırken yanından da bir fincan kahveyi eksik etmeyin...

Yepyeni bir leziz tarihinde görüşmek dileğiyle...

Selin Erdoğan Dinç
Selin Erdoğan Dinç
sedinc@hurriyet.com.tr
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