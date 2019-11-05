Viyana'da başlayan aşk tüm dünyayı sardı

Çıtır çıtır, enfes sosu ve mis gibi kokusuyla iştahımızı kabartan kruvasanın ortaya çıkışı bir hayli ilginç

Ay çöreğine benzeyen bu lezzet için gerçek olup olmadığı bilinmemekle beraber birçok efsane var. Fakat, en ilginç olanı Osmanlı Devleti'nin Viyana'yı ikinci kez kuşatma altına aldığı döneme ait.

İlk olarak Viyana'da ortaya çıkan kruvasanın geçmişi 17. yüzyıla kadar dayanıyor. O dönemde Viyana ikinci kez kuşatılır. Bu kuşatma esnasında lağımcılar, şehrin surlarının altına bir tünel kazar. Plan ise, bu tünellerden gizli bir şekilde şehre girilerek ele geçirmektir. Fakat, Viyana'da gecenin ilk saatlerinden gün ışığına kadar ekmek yapan fırıncılar, yer altından gelen sesleri fark ederler ve askerlere haber verip uyarırlar. Bu uyarı üzerine Viyana askeri yetişir ve şehre girmeye çalışan Osmanlı askerini engeller.

Bu olay esnasında Osmanlı sancağını gören fırıncılar bundan etkilenirler. Bunun üzerine, Viyanalı fırıncılar, sancakta yer alan hilalden esinlenerek ürettikleri çöreğe ay şeklini verirler. Adını da hilal anlamına gelen "kruvasan" (Croissant) koyarlar.

Fotoğraf: Alamy

Kruvasan, her ne kadar ilk kez Viyanalı fırıncılar tarafından yapılmış olsa da Fransız mutfağından dünyaya yayılmıştır. Her ne kadar tatlı olarak ortaya çıksa da günümüzde Fransız mutfağının spesyalitesi olan kruvasanın sandviç benzeri çeşitleri de yapılmakta.

Ne diyelim, bu güzel tatlı çöreğin tadını çıkarırken yanından da bir fincan kahveyi eksik etmeyin...

Yepyeni bir leziz tarihinde görüşmek dileğiyle...