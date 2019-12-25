Bir hindi 4 ülke

İspanyolların Amerika kıtasından getirdiği tüketim ve ticaret malları Avrupa'dan önce Osmanlı topraklarına ulaşıyordu. Güney Amerika'dan ithal olarak getirilen 'hint tavuğu' Avrupa'dan önce haliyle Osmanlı'ya geldi ve bu tavuğa hindi adı verildi. O dönemde hindinin Almanca'da 'Indian' olması, Orta Avrupa'nın da bu tavukla Osmanlı sayesinde tanıştığını gösteriyor.



İngilizler, Osmanlı'nın en etkili olduğu yıllarda hindi ile tanışmış. Bir zamanlar yoksul durumda olan İngiliz halkı, o dönem ülkeye getirilen hindiyi tüketmeye başlamışlar. Tabii, bu kuş Türk tüccarlar tarafından Avrupa'ya getiriliyordu. İngilizler de bundan dolayı hindiye, ilk önce 'Türk horozu', daha sonra da 'turkey' adını vermiş. Ayrıca, Türkiye üzerinden Doğu Afrika'dan Avrupa'ya getirilen beç tavuğu da, Türk tüccarlar tarafından dağıtılıyordu. Bu yüzden de İngilizler, beç tavuğuna da 'turkey' demişler.



Fransızcada ise hindiye, d'Inde'de (dinde) deniyordu. Çünkü, Fransızlar ilk defa gördükleri bu kuşun Hindistan'dan geldiğini düşünmüşler. Tabii, Fransızcada Hindistan, 'd'Inde' demek. Türkler de bundan etkilenerek bu egzotik kuşa hindi adını vermiş.



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Yüzlerce yıl geçmişimizde yer alan hindi, günümüzde sofraların sevilen lezzetlerinden biri. Hindinin yanına da nefis bir kestanli pilav çok yakışır.