Veganlık zannedildiği kadar pahalı mı?

Ben, herkesin vegan olması gerektiğini düşünüyorum, çünkü veganlık sanıldığı gibi sadece etten, sütten ya da yumurtadan vazgeçmek değil o canlının yaşam hakkına saygı duymaktır. Yani bir tercih değil. Her sabah benim için hiçbir hayvanın öldürülmediğini, zarar görmediğini biliyorum ve bu bana mutluluk vererek kalkıyorum. Ve her veganın bir aktivist olması gerektiğinden hareketle de her bir canlıların yaşam haklarını savunmanın yanı sıra önyargıları kırmak için de Basit Vegan adıyla vegan beslenmenin hem cebe hem de sağlığa ne kadar iyi geldiğini ve kolay olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü veganlığa yönelik en yanlış algı oldukça pahalı olduğu. Ben, bunu yıkmak için yola çıktım. Hepimizin evinde olan malzemelerle vegan yemekler ve tatlılar yapıyorum. Öyle ki geleneksel Türk yemeklerimizin vegan versiyonunu yapıp bir süredir Basit Vegan Instagram ve YouTube hesaplarımda paylaşıyorum. Ve bu tariflerin hepsi mutfağınızda şu an bulunan malzemelerden oluşuyor.

Maalesef Türkiye’de satın almaya çalıştığımız bazı vegan ürünler ki bunlar bitkisel sütler, bitkisel peynir ve yoğurtlar vegan olmayan muadillerine nazaran genelde pahalı. Bunun yanı sıra bir veganın biricik dostu tofu, soya kıyması ve soya küpleri oldukça ucuz ve ulaşılabilir bunu da unutmayalım. Ama tüm bunlara çok da ihtiyacımız yok açıkçası. Çünkü vegan beslenirken sanıldığının aksine sadece ot yemiyorum. Herkes sofrasına ne koyuyorsa benim soframda da onlar var. Ki kuru fasulye pilava bayılırız değil mi? İşte bu yemeklere tereyağı ve et koymadığınız takdirde zaten vegan.

Evet, gelelim bu köşede neler yapacağımıza. Öncelikle en favori tariflerimi paylaşmak istiyorum. İşte ilk tarifimiz ki benim de özlemini çektiğim yaptıktan sonra da niye bu kadar zamandır yapmadım dediğim vegan tuzlu kurabiye tarifi. Hem de tam pastanelerde bulup yiyebileceğiniz kıtırlıkta...

20 dakikada hazırlanıp, 20 dakikada pişen vegan tuzlu kurabiye için neler gerekiyor yazalım:

1 su bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı şeker

1 paket kabartma tozu

2.5 su bardağı un

Vegan tuzlu kurabiyelerimizin üzerine serpmek için de susam, çörek otu ve sulandırılmış pekmez.

Öncelikle sıvı yağ, tuz, sirke ve şekeri iyice karıştırıyoruz. Ardından un ve kabartma tozunu yavaş yavaş ekliyoruz. Kıvamlı yumuşak bir hamurumuz oluyor. Ardından istediğimiz şekli verip üzerine pekmez sürüyoruz. Çörek otu ve susamı da serptik mi 180 derecede ısıttığımız fırında 20 dakika yeterli olacaktır. Afiyet olsun. Tarifin videolu anlatımı için de buraya tıklamanız yeterli...

