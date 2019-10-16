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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Hastalıkta ve sağlıkta veganım!

Şebnem Turhan
Şebnem Turhan
sturhan@hurriyet.com.tr
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Şebnem Turhan
Şebnem Turhan
sturhan@hurriyet.com.tr

Doktorlar ile kurulan güven ilişkisi çok önemli. Veganlar olarak da doktorların bizim önceliklerimize saygı duymasını ve ona göre tedavi uygulamasını istemek en doğal hakkımız. Ancak veganlık konusunda tüm doktorlar henüz yeterince bilgili değil. Ama bu durumu değiştirmek için de atılan adımlar var. Bunların başında Doktor Suat Erus’un kolayvegan.com sitesinde hazırladığı liste geliyor.

Erus, listenin hazırlanmasındaki amacı şöyle anlatıyor: “Vegan bireylerin önceliklerine saygı duyacak, başta vegan olan doktorları ve uzun vadede sağlık hizmeti veren herkesi bir araya toplamak. İki yıldır bu listeyi hazırlamayı planlıyordum. Şimdilik sadece doktor, diş hekimi ve psikologlardan oluşan bir liste hazırladım, zamanla diğer sağlık dallarını da eklemeyi düşünüyorum. Listedeki tüm isimleri toplamada yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Listede ayrıca veganların önerileriyle eklenmiş vegan olmayan ama vegan hasta gören bazı doktorlar da var.”

Vegan ve vegan dostu doktorlara ulaşmak çok kolay. Sitede ilgili bölüme girdiğinizde uzmanlığına, şehrine ve çalıştığı kuruma göre vegan doktorlar listeleniyor. Umarım hiçbirinizin ihtiyacı olmaz ama ihtiyaç anında da danışabileceğiniz uzmanların olması çok güzel. Hatta listede diyetisyenler, fizyoterapistler ve veterinerler de var. Mutlaka incelemenizi öneririm.

Hastalıkta ve sağlıkta veganım

Peki bu hafta ne yapıyoruz? Bu hafta sınırları aşalım diyorum. Bu yaz Yunanistan’da tatil yapma imkanım oldu. Ve Yunan yemekleri arasında en çok tatmak istediğim Yunan musakkasıydı. Tabii ki vegan olmayan bu yemeği tadamamıştım. Dönüşte hemen Yunan musakkasını veganlaştırdım. Enfes güzel oldu. Önce malzemelerle bakalım tarifimize:

4 patates
2 patlıcan
4 domates
Yarım paket bezelye kıyması
Biraz maydanoz
4 soğan
Beşamel sos için:
3 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
2 bardak bitkisel süt
3 yemek kaşığı un

Öncelikle patlıcanları soymadan diklemesine doğrayıp tuzlu suda biraz bekletelim. Patatesleri de yuvarlak yuvarlak doğrayalım. İlk işlem ikisini de kızartmak, patates ve patlıcanları kızartıp bir kenara ayıralım. Ardından soğanları zeytinyağında kavurup üzerine bezelye kıymasını atalım, sonra rendelediğimiz domatesleri ekleyelim. Ben maydanoz koymayı unuttum aman siz unutmayın çok severim maydanoz ekleyin. Sonra baharat ve tuzunu da koyunca biraz karıştırıp iç harcımızı da bir kenara ayırın. Son olarak beşamel sosumuzu yapalım. Üç yemek kaşığı ayçiçeği yağı üç yemek kaşığı unu iyice kavurup üzerine azar azar iki bardak bitkisel sütü ekleyelim. Ben bu kez yulaf sütü kullandım. Beşamel sos da kıvamını alınca artık fırın kabımıza tüm malzemeleri yerleştirmenin zamanı geldi. Önce patates sonra patlıcan ardından iç harcımız en üste de beşamel sos. Aralara tuz ve karabiber serpmeyi unutmayın. Arzu ederseniz daha fazla patlıcan kızartıp beşamel sosun öncesinde de bir kat patlıcan serin. Haydi fırına. Beşamel sosun üstü kızarınca fırından alın. Afiyet olsun... (Benimki 45 dakikada üzerini kızarttı.) Tarifin videolu anlatımı için buraya tıklamanız yeterli.

 

Instagram: @basitvegan

Şebnem Turhan
Şebnem Turhan
sturhan@hurriyet.com.tr
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