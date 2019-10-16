Hastalıkta ve sağlıkta veganım!

Erus, listenin hazırlanmasındaki amacı şöyle anlatıyor: “Vegan bireylerin önceliklerine saygı duyacak, başta vegan olan doktorları ve uzun vadede sağlık hizmeti veren herkesi bir araya toplamak. İki yıldır bu listeyi hazırlamayı planlıyordum. Şimdilik sadece doktor, diş hekimi ve psikologlardan oluşan bir liste hazırladım, zamanla diğer sağlık dallarını da eklemeyi düşünüyorum. Listedeki tüm isimleri toplamada yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Listede ayrıca veganların önerileriyle eklenmiş vegan olmayan ama vegan hasta gören bazı doktorlar da var.”

Vegan ve vegan dostu doktorlara ulaşmak çok kolay. Sitede ilgili bölüme girdiğinizde uzmanlığına, şehrine ve çalıştığı kuruma göre vegan doktorlar listeleniyor. Umarım hiçbirinizin ihtiyacı olmaz ama ihtiyaç anında da danışabileceğiniz uzmanların olması çok güzel. Hatta listede diyetisyenler, fizyoterapistler ve veterinerler de var. Mutlaka incelemenizi öneririm.

Peki bu hafta ne yapıyoruz? Bu hafta sınırları aşalım diyorum. Bu yaz Yunanistan’da tatil yapma imkanım oldu. Ve Yunan yemekleri arasında en çok tatmak istediğim Yunan musakkasıydı. Tabii ki vegan olmayan bu yemeği tadamamıştım. Dönüşte hemen Yunan musakkasını veganlaştırdım. Enfes güzel oldu. Önce malzemelerle bakalım tarifimize:

4 patates

2 patlıcan

4 domates

Yarım paket bezelye kıyması

Biraz maydanoz

4 soğan

Beşamel sos için:

3 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

2 bardak bitkisel süt

3 yemek kaşığı un

Öncelikle patlıcanları soymadan diklemesine doğrayıp tuzlu suda biraz bekletelim. Patatesleri de yuvarlak yuvarlak doğrayalım. İlk işlem ikisini de kızartmak, patates ve patlıcanları kızartıp bir kenara ayıralım. Ardından soğanları zeytinyağında kavurup üzerine bezelye kıymasını atalım, sonra rendelediğimiz domatesleri ekleyelim. Ben maydanoz koymayı unuttum aman siz unutmayın çok severim maydanoz ekleyin. Sonra baharat ve tuzunu da koyunca biraz karıştırıp iç harcımızı da bir kenara ayırın. Son olarak beşamel sosumuzu yapalım. Üç yemek kaşığı ayçiçeği yağı üç yemek kaşığı unu iyice kavurup üzerine azar azar iki bardak bitkisel sütü ekleyelim. Ben bu kez yulaf sütü kullandım. Beşamel sos da kıvamını alınca artık fırın kabımıza tüm malzemeleri yerleştirmenin zamanı geldi. Önce patates sonra patlıcan ardından iç harcımız en üste de beşamel sos. Aralara tuz ve karabiber serpmeyi unutmayın. Arzu ederseniz daha fazla patlıcan kızartıp beşamel sosun öncesinde de bir kat patlıcan serin. Haydi fırına. Beşamel sosun üstü kızarınca fırından alın. Afiyet olsun... (Benimki 45 dakikada üzerini kızarttı.) Tarifin videolu anlatımı için buraya tıklamanız yeterli.

Instagram: @basitvegan