Dünya Vegan Günü’nde neler yapabilirsiniz?
Dünya Vegan Günü yaklaşıyor. 1944 yılının kasım ayında Donald Watson, Elsie Shrigley ve arkadaşları Vegan Topluluğu’nu kurdular ve vegan kavramını dünyaya duyurdular. Her ne kadar günü bilinmese de 1 Kasım tüm dünyada Dünya Vegan Günü olarak kutlanıyor ve kasım ayı da vegan ayı.
Türkiye’de de veganlar dünyada olduğu gibi Dünya Vegan Günü etkinliklerine hazır. Vegan günü ve ayı, vegan hareketin geldiği noktanın görülmesi, vegan yaşamın ne kadar erişebilir ve yararlı olduğunun vurgulanması, veganlığın yaygınlaştırılması ve benimsenmesini teşvik edilmesini de sağlıyor. Bunun için eylemler ve toplantıların yanı sıra yemek tarifleri ve atölyeleri ile partiler de düzenleniyor.
NASIL KUTLAYABİLİRİZ
Birincisi etkinliklere katılabilirsiniz. İstanbul Vegan İnisiyatifi 2 Kasım Cumartesi akşamı hem kendi kuruluşlarını hem de Dünya Vegan Günü’nü Kadıköy’de yapacakları partiyle kutlayacaklar. Bu etkinliğe ilişkin bilgi için inisiyatifin Instagram hesabını takipte kalın.
Eko Öğrenci Hareketi ve Marmara Hukuk Derneği ise 31 Ekim-3 Kasım tarihlerinde Tasarım Atölyesi Kadıköy’de Çevrecilik Festivali düzenleyecekler. Bu festivalin bütüncül düşünmeye sevk etmesini sağlamak için sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ekofeminizme, ekososyalizme, veganizme ve çevrenin hukuki boyutunun incelenmesine yer verdiler. Programa hareketin Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz.
BEN DE VARIM
Türkiye Vegan Derneği ise 3 Kasım Pazar günü tüm gün sürecek bir etkinlik düzenleyecek. Wyndham Grand Istanbul Kalamış Marina Hotel’de paneller, tadımlar ve atölyeler düzenleyecek TVD’nin etkinliğinde ben de olacağım. 3 Kasım günü saat 15:00-15:40 arasında Vegan Çikolatalı Muffin atölyesi düzenleyeceğim. Ücretsiz etkinliğe katılmak için mutlaka kayıt yaptırmanızı öneririm. Çünkü kapalı alanda olması nedeniyle katılım sınırı bulunuyor. TVD’nin etkinliği için derneğin Instagram adresinde bulunan linkten kayıt yaptırabilirsiniz.
Etkinliklerin yanı sıra kendimizin de yapabilecekleri var. Kasım ayı boyunca dünyanın dört bir yanındaki diğer vegan dostlarımız gibi işyerinden bir arkadaşınızı öğle yemeğine çıkarıp vegan lezzetleri tatmasını sağlayabilirsiniz. Bir vegan akşam yemeği faaliyeti düzenleyebilir veya yerel vegan topluluğunuza yardımcı olabilirsiniz. Size vegan akşam yemeği partinize çok yakışacak bir tarifi de şuracığa bırakıyorum:
Vegan Fırın Makarna
Malzemeler
Yarım paket fırın makarna
1 paket vegan pizza peyniri
Badem sütü posası (sos için yaptığımız badem sütünden kalan)
Biraz dereotu
Beşamel sos için:
3 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
3 yemek kaşığı un
2 su bardağı badem sütü
Önce makarnalarımızı sıcak suda haşlayalım; 8-10 dakika yetecektir. O sırada biz beşamel sosumuzu yapalım. Ayçiçeği yağını kızdırıp içine unu atarak durmaksızın karıştıralım. Unun kokusu çıkana kadar kavuracağız. Sonra badem sütünü yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edelim, karışım koyulaşana kadar orta ateşte pişireceğiz. İçine bir yemek kaşığından az sirke koyalım biraz kıvamı artsın. Tuz ve karabiberi de koyulaşmaya yakın ekleyip sosu ocaktan alalım. Haşlayıp süzdüğümüz makarnayı fırın kabına alalım ve beşamel sosla karıştıralım. İçine badem posamızı ve dereotunu koyalım. Sonra üzerine vegan pizza peynirini serpip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika pişirelim. Haydi afiyet olsun.
Tarifin videolu anlatımı için buraya, @basitvegan Instagram hesabı için de buraya tıklayın.
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