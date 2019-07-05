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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.07.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Yeni bir Adana, yeni bir Gaziantep

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
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Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com

Çok değil, bundan 15 yıl kadar önce, ülke içinde tamamen gastronomi odaklı seyahat edenlerin sayısı oldukça azdı. Gaziantep va Adana’nın mutfağı ülkede takdir görür ve bilinir olmasına rağmen gelen turistin sayısı bugünün artık “temel” kabul edilen yerleri olan İmam Çağdaş, Kolcuoğlu gibi işletmelerin efsaneleşmesine yetiyordu. Adana’ya göre daha “koşar adım” giden Gaziantep, uçak seyahatindeki yaygınlaşmanın da neticesi olarak son on yılda bu temellerin yanına yeni pek çok isim eklemeyi başardı. Adana’daki pek çok yerel dükkan da son birkaç yılda ülkenin pek çok yerine yayılma şansını ele geçirdi.

Özellikle Gaziantep ve Adana, ülke coğrafyasında “lezzetin başkentleri” olarak öne çıksa da, bu bilindik durum buralardaki ilk lezzetlerin kaşiflerini yeni haritalar açmaya zorladı. Ülke zenginliğini göz önüne alırsak gastronomi anlamında bir adım öne gitmeyi planlayan pek çok il mevcut.

Peki bir şehri gastronomi turizmi açısından çekici hale getirmeye sadece sunduğu lezzetler yeter mi?

Gaziantep’in ve Adana’nın ziyaretçilerine yemek dışında sunduğu pek çok “hikaye” mevcut. Gaziantep’te şehrin göbeğinde Zeugma Müzesi, Elmacı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı, Şanlıurfa ile ortak Halfeti gibi pek çok değerin tadına varabiliyorsunuz. Adana’da Büyük Saat, Taş Köprü, Kozan,  Mersin’le ortak Tarsus gibi pek çok güzellik, ziyaretçilerin “tamamlayıcı” karar verici faktörleri olarak ortaya çıkıyor. Dükkan sahiplerinin renkli karakterleri, şehrin unsurlarının ziyaretçilerine genel tutumu da yine karar vermede önemli sebepler…

Gaziantep ve Adana’nın ardından, gastronomi anlamında öne çıkan şehirler olarak genellikle Konya, Diyarbakır, Kayseri, Edirne, Bursa, Aydın,  Rize, Trabzon, Denizli, Şanlıurfa sayılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirleri tabii bir kenara koyuyorum.

Sizce bu illerden hangileri Adana ve Gaziantep’in geldiği noktaya gelebilir? Hangi iller, yukarıda yazdığım iller arasında yüksek potansiyeli ile anılabilir?

Hem sunduğu kültürel değerler, hem lezzetler hem de sakladığı hikayelerle yeni bir Adana, yeni Gaziantep olarak hangi şehir ortaya çıkabilir?

Sosyal medyadan, e-posta yoluyla ya da buradan yorum yoluyla görüşlerinizi belirtirsiniz çok sevinirim.

Afiyet olsun.

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
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