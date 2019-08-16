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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.08.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Yemekler ef-sa-ne!

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
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Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com

“Abi inşallah ilk 10 içine yine girmeyiz ben çok yoruldum çünkü artık.”

Bir restoran işletmecisi arkadaşım geçen gün TripAdvisor’daki sıralamalarla ilgili sohbetimizde böyle serzenişte bulunuyordu. Herkesin isteği, arzusu bu tip listelerde en yüksek sıralarda bulunmak olmalıyken TripAdvisor, Foursquare, Google vb. kimi platformlarda bundan kaçınan önemli bir işletmeci kitlesi var artık. Özellikle Kaş, Söğüt, Dalyan, Akyaka, Bozcaada gibi küçük ama sezona bağlı olarak çok sayıda misafir ağırlama potansiyeli olan beldelerde yorumlarda yukarıda çıkmanın satışa çok büyük etkisi var. Bunun etkisiyle, sadece öne çıkmak uğruna komşusunun dükkanına sahte hesaplarla negatif yorum yazmak artık bir pratik halini aldı. Kanıtlayabiliyor musunuz? Hayır. Herkes biliyor mu? Evet.

Tek yorumluk, sadece mekanı kötülemek için açılmış hesapların dükkanda ne yendiğini de bilmediğinden “Her şey tatsız tuzsuzdu” vb. yorumları, “vegan kamyoncular”, sadece gıcık olduğu için “Bunlar asık suratlı bir çift, bu beldeye yakışmıyorsunuz”  tarzında 1 yıldızlı sataşmalar ve daha niceleri… Tüm bunların yapılma sebebi, birkaç lira daha fazla kazanma hırsı… Yeni dükkan açan bir arkadaşımın serzenişini de unutmuyorum. “Dükkanı açalı 1 hafta oldu, tüm müşterilerle tek tek ilgileniyorum, 10 tane 1 yıldızlı oylama var. Ya dükkana daha 10 kişi girmedi ki…” Hasbelkader ilk 10’a mı girdiniz, hemen bu yorumlarla tutulup yaka paça aşağı indiriliyorsunuz. Bu o kadar sinir bozucu bir hal aldı ki pek çok işletmeci artık ilk 10’a girmek istemiyor, kimisi dükkanını bu platformlardan çıkarmayı düşünüyor. Üstelik bayram gibi yüksek sezonda normalde pek karşılaşmayacağınız bir müşteri kitlesiyle burun buruna gelme keyfi de cabası… 

Bir de madalyonun diğer yüzü var tabii. Bir yorumluk sahte profiller sadece yergide bulunmuyor, kimisi de övgüde bulunuyor. “Beldenin en güzel yeri, X Hanım’ın muazzam ilgisi, herkes etrafınızda pervane. Karides ve güveç ef-sa-ne!”  Hayır, o karidesten yememiş olsam belki inanacağım da, 1 yorumlu bu abilerin, ablaların bombardımanı sayesinde en tepeye “kısa süre bile olsa” oturan işletmelerin bu durumdan ne keyif aldıklarını anlamıyorum. Bu durumdan dolayı canı yanan işletmeler kadar, pek çok müşteri de var. “Listede birinci sıraya çıkmış, güvendik geldik. Her şey o kadar sıradandı ki…” Bu birinci sıradaki işletme birkaç hafta sonra 30 sıra aşağı düşmüş… O sırada gidip deneyen pek çok kişi mutsuz…

Bir yere gitmeden önce ya Mide Lobisi vb. platformlardan ya da yorumuna güvendiğiniz blogger’ların, yazarların incelemelerini takip etmekte fayda var. Bütün bu yorumlarda hiç bulunmayan bir mekanı ilk 10’da görüyorsanız yorumlarını inceleyin. Bir sürü 1 yorumluk hesapla kuşatılmış olduğunu göreceksiniz.

Bu durum nasıl çözülecek bilmiyorum ama takipçisi olacağımı ilan ediyorum. Sizlerin de başına gelen meseleler varsa lütfen bana iletmekten çekinmeyin…

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
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