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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Sokakta midyeli pilav, arabada üçüncü dalga kahve

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
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Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com

Eskiden seyyarın ya da kimi illerdeki “tablacı”nın ilk hayali işleri büyütüp bir dükkana geçmekti. Sokak kolay değildi; yağmuru, çamuru, insanı, hele evraksızsan zabıtası, gece çıkıyorsan delisi, belalısı…

Kimisi işleri büyütüp önce dükkanı, sonra dükkanları ve zincirleri yönetti. Kimisi o kadar büyümedi ama bir dükkana başını soktu. Diğerleri o kadar “şanslı” değildi; ya sokağa devam etti ya da piyasadan silinip gitti. Dönerci Emin Usta gibi istisnaların derdi ise hayat tarzıydı. Dükkan, kira, çalışan, çöp vergisi, her gün aç-kapa uğraşamazdı. İstediği gün çalışacaktı.

Şimdilerde ise şehrin sokaklarında, yeme içmeyle uğraşanların dilinde alttan alta yeni bir trend gibi ortaya çıkmaya başladı: “Sokakta bir tezgahın, bir araban olsa…”

Dönerin, kokorecin, simidin dönüşümü gibi, büfeciliğin, dürümcülüğün dönüşmesi gibi tezgahların, tablaların da dönüşmesi, ikinci aşamaya geçmesi mümkün olabilir mi?

Bu işte ilk adımları belki de midyeciler attı. Soslu midyeler, ılık midyelerle kurdukları tezgahlar çokça övgü aldı. Ünleri dilden dile yayıldı… Kimisi tezgahı önde tutup arkasına dükkan açtı. İzinler, işin zorlukları, kayıt işleri ayrıca zor olmakla birlikte kulaktan kulağa yayılma ve binlerce liralık kira yerine merkezi bir noktada, kalabalığın ortasında bir şeyler satmaya çalışmak pek çokları için cazip görünmeye başladı. Eski zamanların “Merkezi bir yerde büfem olsa” fantezisinin yerini bir anda tezgahlar alabilir.

Zencefilli çörekler, uykuluk dürümcüler, dilim pizza satanlar, puf böreği satanlar, seyyar premium kahveciler ve daha pek çoklarını görürsek belki de şaşırmamak gerek. Yeni nesil seyyarlar sadece içeriğiyle değil tezgahların tipi ve arabalarıyla da bildiklerimizden farklı olacak. Tasarımıyla, pratikliğiyle ilgi çekecek. Bundan 20 yıl önce ünlü bir aşçılık okulundan mezun bir şefi 10 metrekare alanda dürüm satarken belki hayal edemezdiniz; ancak bugün karşınıza çıkabiliyor. Yarın geleceği parlak bir şef de pekala yeni nesil deniz mahsullü pilavıyla meydanlarda olabilir.

Levent’te üçüncü dalga kahve satan seyyar, Karaköy’de midyeli pilav satan usta, Kadıköy’de arabada mini hamburgerci çıkarsa bir süre sonra şaşırmam…

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
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