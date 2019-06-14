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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.06.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

"Menüye hiç mi bakmıyorsunuz?"

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
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Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com

“Menü vermediler mi?”

“Fiyatını sormadın mı?”

“Hiç bakmadan mı sipariş veriyorsunuz!”

Sosyal medyayı yeme içme alanında en çok meşgul eden paylaşımlar: Adisyonlar!

Kim nerede ne yedi, kim nereden kaça çıktı, aynı bölgedeki mekanlarda fiyat farkları neler… Bodrum’da yenen 80 liralık lahmacun-ayran menülerinin oldukça su kaldırdığı aşikar ama bir de akşam yemeklerinde yenen içilenin uzun uzadıya tartışıldığı durumlar görmüyor değiliz. Menünün en esnek olduğu restoranlar ise ezelden beri balıkçılar…

“AFG” balıkçı menülerinde en çok görülen ibarelerden biridir… Koyulması haksızlık da sayılmaz; halden çekilen balığın fiyatı alındığı güne göre değişiklik gösterirken basılı menüye bir fiyat koymak zordur, o yüzden “alınan fiyata göre” uygulaması yaygındır. Balığı seçer, fiyat sorar, belki ufak bir pazarlık eder öyle pişirtirsiniz… Bir de menüde yazmasına rağmen, bilerek ve isteyerek sipariş edilmesine rağmen memnun kalınmayan durumlar oluşabiliyor.

Örneğin bir restorana gittiniz ve kalamar tava için 55 lira ödediniz.  Pek çoğuna göre eğer ortada bir menü varsa, fiyatı görüp sipariş ettiyseniz artık bu kalamar tavaya “pahalı” deme şansınız yok. Ağzınızdan “pahalı” kelimesi çıktığı anda ortaya çıkan ve yazının başındaki cümleleri sırayla kuran bir ekip ortaya çıkıyor: “Sipariş verirken başınıza silah mı dayadılar!”

Oysa söz konusu edilen, kalamarın 55 lira oluşunun başlı başına pahalı olup olmaması değil; servis edilen kalamarın fiyatının 55 lira edip etmediğidir. Bunu da tatmadan bilemezsiniz. İlgili işletmenin maharetine güvenebilir, aşçıya güvenebilir, yediğiniz bir mezeden etkilenmiş olabilirsiniz. Belki de fiyatını görüp gerçekten iyi ve kaliteli bir kalamar yemeği hayal etmiş olabilirsiniz. Servis edilen kalamar sizin görüşünüze göre 55 lira değil, ancak 30 lira ediyorsa ben bunu gündeme getirmenin yanlış olmadığını düşünüyorum.

Yemek masa gibi, duvar saati gibi bir şey değil. Ağzınıza atmadan bir tabağın ne kadar edeceğinin kararını vermeniz mümkün değil. Ödemeyi göze almışsanız tabii ki yorumunu da yapabilirsiniz. İşletmeler de eğer 55-60 liraya kalamar, 25 liraya meze satıyorsa lezzetin bu fiyatı kaldırdığından emin olmak durumunda… Manzara deniz görüyor, aşçımız X okul mezunu, masamızı Y mağazasından aldık mideyi ilgilendirmiyor. Mide masa, sandalye yemez, mahsule bakar.

Afiyetler olsun.

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
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