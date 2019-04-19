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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

İstanbul Peynir Festivali başladı!

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
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Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com

Peynir çeşitlerini özel olarak incelediğim, peynirciliğin ayrıntılarına odaklandığım bu yıl içerisinde benim için en önemli etkinliklerden biri dün (18 Nisan) İstanbul’da başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ve himayesinde, İstanbul Kongre Merkezi’nde başlayan “İstanbul Peynir Festivali” 21 Nisan’a dek sürecek.

Henüz ilki düzenlendiğinden olası organizasyonel aksaklıkları mazur görmek gerek. İçerik olarak ise bana göre oldukça umut verici bir başlangıç yaptı. Ağırlıklı olarak Kars, Konya, Karaman, Edirne, Muş, Kırklareli, Diyarbakır, Çorum, Balıkesir, Trabzon, Çanakkale gibi şehirlerden üreticiler peynirlerini tattırıyorlar, satış yapıyorlar, üretim süreçleri başta olmak üzere her konuda bilgi veriyorlar.

Pek çok güzel sürprizle karşılaştım. Mesela bu etkinliğe kadar Muş’un peynircilikte bu derece iddialı olduğunu bilmiyordum. Kendine has eski kaşarları, tulum peynirleri var ve bu peynirler bazen farklı şehirlerde, sanki o şehrin bir ürünüymüş gibi satılabiliyor. Muş’un peynircilikteki bu üretim zenginliği ve farklı renginin markalaşma yoluyla da desteklenmesi ve değer görmesi şart. Portakallı, yaban mersinli hatta çilekli peynir tatlıları, yanıksı yoğurt, Adana’da ve Malatya’da sokak satıcılarında gördüğümüz acılı ayranın ambalajlanmış hali, ayrandan tereyağı, telli minci peyniri gibi farklı ürünler etkinliğe renk katıyor.

Peynir çeşitleri dışında, ayranlar, tereyağları, çeşitli süt ürünleri, simitler, kuru meyve çeşitleri, ezmeler etkinlik boyu tadılabilen diğer ürünlerden bazıları...
Önümüzdeki sene festivalden beklentim daha farklı peynir tiplerini de göz önüne taşıyabilmeyi başarması... Pek çok güzel beyaz peynir, kaşar peyniri, tel peyniri, dil peyniri, lor peyniri, otlu peynir, tulum peyniri çeşidi etkinlikte kendine yer bulmuş durumda. Ancak ülkemizde 200’e yakın peynir çeşidinin bulunduğunu düşünürsek görücüye çıkmayı bekleyen pek çok üretici ve çeşidin de varlığından bahsedebiliriz. Bu ve benzeri etkinlikler sayesinde umarım gün ışığına çıkarlar.

Etkinliğe giderseniz bu 5 ürünü denemenizi tavsiye ederim. Denerseniz lütfen düşüncelerinizi yazın:

1- Çorum Kargı Tulumu
2- Diyarbakır Otlu Peyniri
3- Divle Obruk Tulumu
4- Karaman İsli Yoğurdu
5- Meyveli Peynir Helvası Çeşitleri

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
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