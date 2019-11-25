İlçe festivalleri yerelden ulusala nasıl büyür?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazılarıİlçe festivalleri yerelden ulusala nasıl büyür?
GeriKoray Günyaşar İlçe festivalleri yerelden ulusala nasıl büyür?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
25.11.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

İlçe festivalleri yerelden ulusala nasıl büyür?

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com

“Elmanın hasını Amasya’da yiyeceksin… Tarhana esas Uşak’ta olur…”

Sadece illerin değil, ilçelerin de kendine has tatları, ürünleri var… Kimi ürünler ve üretici bölgeleri ülke çapında tanınır olsa da belediyelerce düzenlenen festivalleri genelde güdük kalır… Mesela iyi incir üreten bir ilçenin festivali, incir üreticilerinin konuşmaları, halaylar, şiirler, incir yeme yarışması gibi etkinliklerle kapanır. Geriye yerel basında bir iki kare kalır ama ertesi sene ne dışarıdan bir katılımcı gelir ne de ulusal bazda bir farkındalık oluşturur. Oysa her ilçenin hayali Alaçatı Ot Festivali gibi ülkenin tamamında dikkat çeken bir etkinlik oluşturmak…

Çoğu etkinlik iz bırakmasa da kimi girişimler geleceğe yönelik umut veriyor. Portakalıyla ünlü Demre, seralarından çok daha fazlasına sahip olduğunu yeniden hatırlamış olacak ki bu yıl oldukça çarpıcı bir festival düzenledi: Demre Kekova Outdoor ve Yöresel Lezzetler Festivali…

Demre her ziyaretimde beni farklı şekillerde şaşkınlığa uğratıyor. Bir ilçe düşünün, aynı anda göz alıcı Myra Antik Kenti’ne, St. Nicholas (Noel Baba) Kilisesi’ne, Kaleköy’e, Üçağız’a, Kekova’ya, Sülüklü Plajı’na, Gökkaya Koyu’na, Taşdibi Koyu’na, Çayağzı Plajı’na, Andriake Antik Kenti’ne, Beymelek Lagünü’ne,  Alacakilise’ye, Likya Yolu, St. Nicholas Yolu ve Avrasya Yolu duraklarına sahip olsun; ancak turizmden payını bu kadar çekingen bir şekilde alabilsin. Seracılığın, tarımın baskın etkisi ve mimarinin yaşamı turizm anlamında olumsuz etkilemesiyle dezavantajlı biçimde başladığı turizm yarışında arayı kapatmak için önemli etkinlikler düzenleniyor.

İlçe festivalleri yerelden ulusala nasıl büyür

26-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festival bizi dört gün boyunca Demre’nin farklı köşelerine taşıdı. İlk gün “Gelecek Turizmde” projesinin de uygulandığı, ünlü Likya Yolu üzerindeki Kapaklı Köyü’nü merkezine alan etkinlikler sayesinde, yürüyüşçüler ve bisikletliler diğer meraklılarla birlikte bu denize nazır köyün sakinlerinin evlerinin bahçesindeki lezzet tezgahlarına uğrama şansı yakaladı. Keçiboynuzu dondurması, tanesi içinde Frenk inciri dondurması, gözleme çeşitleri, yöresel bakliyatlar, pekmezler, pilavlar, köy tavukları tezgahlara serildi.  İkinci gün Kekova’ya odaklanan etkinliklerde Kaleköy’deki ünlü dondurmacılara ve restoranlara uğrama şansı bulduk. Keçi sütünden yapılan kaymaklı dondurmanın en çarpıcı adreslerinden birkaçı Kaleköy’de… Üçüncü gün Çayağzı ve Andriake’de kano yarışları ve offroad parkurunda araba gösterisi düzenlenirken aklı benim gibi midesinde olanların imdadına merkezde festival süresince kurulan pazardaki tatlılar, içli köfteler, ev hanımlarının yaptığı börekler ve tatlılar koştu. Konserlerle birlikte Cumhuriyet Bayramı coşkulu bir şekilde kutlandı.

Bu tip festivalleri ve denemeleri oldukça önemsiyorum. Demre gibi güzelliklere ait olan ilçeler aslında ülke çapında ünlü domatesleri, portakalları ve daha pek çok ürünüyle sofralarımızın hali hazırda konuğu… Sofra güzelliklerini sadece tanıtmak için değil, mevcut güzel ürünlerden iyi tatlar yaratmak ve aslında tarihi baştan yaratmak da yine yöre halkının elinde. Dönem artık sadece iyi domatesi yetiştirmenizin önem arz ettiği dönem değil; domatesten, keçiboynuzundan, peynirden o toprağa ve kültüre ait bir lezzet çıkarmayı başarabilmenin de büyük önem taşıdığı bir çağ… Ürününüzü tarihiniz, mutfağınız, deniziniz, sokaklarınızla harmanlayabilirseniz asıl çıkışı yakalamanız olası…

Nisan sonunda festivalin tekrarının planlandığını duydum. Umarım bu tip girişimler tüm ilçelere örnek olur ve müsamere formatındaki kutlamalar gerçek birer festivale evrilme şansı yakalar.

False
Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle