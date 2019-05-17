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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.05.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Amerikan burgerleri bizim burgerlere karşı!

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
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Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com

Herkesin hayali burgerci ya da lokmacı açmak olunca San Francisco ve Los Angeles’a yaptığım kısa iş seyahati sırasında bol bol burger yemeye gayret ettim. Burgerin anavatanı sayılabilecek ABD ile Türkiye’deki burgerler arasında ne gibi bir fark var, neler yapılıyor incelemeye gayret ettim.

Her ne kadar “butik” olarak tanımlanabilecek yerlerde pek burger yeme fırsatı bulamamış olsam da efsanevi In N Out’tan tutun Five Guys’a, Super Duper’dan Johnny Rockets’a kadar pek çok “adı bilindik” yerde burger yeme şansı buldum.

Ne “Adamlar yapıyor kardeşim, kırk fırın ekmek yememiz lazım” noktasındayım, ne de “Biz de çok harika yapıyoruz ne varmış bizim burgerimizde” kıvamında bir iltimas geçme niyetindeyim. Ancak gerek köfte lezzeti  gerekse ekmek performansı açısından bizim burgercilerimizin de hiç fena iş çıkarmadığını söyleyebilirim. Köftelerimiz benzeri derecede sulu, pişirim yetenekleri benzer, lezzetlerde pek bir fark yok… Soslama noktasında da oldukça yaratıcı çözümlerimiz var. Bana kalırsa esas kapatmamız gereken fark yan ürünler noktasında… Taze soğan halkası, çıtır çıtır patates kızartmaları, içecek çeşitleri, milk shake çeşitleri, servis hızı alanlarında Amerikan burgercilerinin genel olarak oldukça iyi iş çıkardığını söylemek mümkün. Değinilmesi gereken bir diğer önemli nokta “konsept” hususunda. Çok karıştırıp bulandırmıyorlar… “Burgerci” olarak ortaya çıkan bir yerin menüsünde sırf müşterilerin ilgisini çekmek adına alakasız yan ürünler yer almıyor. Belli başlı, iyi yaptıklarına inandıkları çeşitlerle menüyü sınırlandırıp, “menü dışı” olarak  kulaktan kulağa yayılan kimi özel burger ve çeşitlerle fark yaratmaya gayret ediyorlar. Bizde olaya bu açıdan bakabilen mekan sayısı maalesef sayılı…

Amerikan burgerleri bizim burgerlere karşı

Sözü açılmışken gezdiğim bir düzineden fazla ülke arasından burger konusunda beni en çok şaşırtan yerin İskoçya olduğunu söylemek zorundayım. Oldukça yoğun ve katmanlı, etin tadının ön plana çıktığı burger köfteleri, gramajıyla, içeriğiyle zengin burgerleri Edinburgh sokaklarında sıklıkla tattım. Amerikan burgerlerinde benzeri bir imzayı henüz yakalayamamış olmak üzdü beni.

Ülkemizde ya da dünyadan sevdiğiniz burgercileri  burada yorum olarak, sosyal medyadan ya da e posta yoluyla bana iletirseniz çok mutlu olurum.

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
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