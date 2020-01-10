İyi bir aşçı olmak için ne gerekir?

Elindeki yemek yaptığı araç gerecin temel yeterlilikte ve kaliteli olması ve kullandığı ürünlerin sağlıklı, lezzetli, taze olması ilk gereklilik olabilir. Paslanmaz çelik tencereler, iyi ve doğru temizlenen tahta kaşıklar, tercihen ilaçsız tarım ürünleri gibi…

Sanırım biraz hayal gücü ve cesaret de eklemek lazım buna. Belki malzemeleri çok ya da az kişiye uyarlamak için biraz matematik bilgisi de işe yarayabilir. Yine hayal gücü bazen bazı malzemeleri farklı şekillerde kullanmaya da yarayabilir, geçenlerde krep harcına kepçenin tersini sokup tavada o şekilde pişirip hamurdan kaseler yapan birini gördüm mesela.

Başka bir özellik de bence farklı tatlar denemek. İnsan her zaman tüm alternatifleri kendi düşünemez ama farklı evlerde, mekanlarda yemek yiyip değişik yemekleri tadınca bundan büyük ilham alabilir. Hatta bir yemeği az yaptıysa ya da ilk kez yapıyorsa o yemeğin neye benzemesi gerektiği hakkında bir fikri olur.

Biraz araştırmacı olmak da iyi olabilir. Birkaç yemek tarifi kitabı karıştırmanın, videolar izlemenin de faydasının olacağına eminim. Ben yeni bir şey denerken ya da daha bilindik bir tarifte takıldıysam annemi arayıp soramayacak durumdaysam kesinlikle birkaç sitede geziniyorum. Ya da Lezizz’in Instagram videoları da hiç aklımda yokken kalkıp bir tarif denememe neden olabiliyor :)



Fotoğraf: Unsplash

Peki bunları neden sıraladım derseniz, belki pek dile getirmesek de var olan “Ah elimde gerekli eşyalar, tabak çanaklar olmazsa olmaz” fikri için.

Aslında bu yazının ilhamını izlediğim bir videodan aldım. Videoda karavanla dünya turuna çıkan aile tencere içinde kek yapıyordu kızlarının canı çok çektiği için; normalde fırın, kek kalıbı, kek kalıbını üzerine koymak için tel… gerekirdi, elinde bu malzeme olmayanlar için kek yapmak bir hayal olabilirdi. Ama onlar için biraz pratik sahibi olmak ve en önemli yapmaya niyet önemliydi.

Gelen öneriler ve birkaç video izledikten sonra tencere içinde yapışmayan, lezzetli ve kızlarının da gönlünü alan bir keki başarıyla pişirdiler. Mutfakları aslında 3 tabak, 2 tencere birkaç çatal bıçak ve kaşıktan oluşuyor ama bunun onları engellemesine izin vermediler.

Ben platform yemek üzerine olduğu için örneğimi bunun üzerinden verdim ama aklınıza gelen birçok konu için uyarlayabilirsiniz.

Herhangi bir konunun iyisi olmak için ilk ihtiyacımız olan şey başlamak için niyet ve sürdürülebilirliği sağlamak için sebat.

Hepinize iyi hafta sonları dilerim.

Instagram: @turkisiminimalizm