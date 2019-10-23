Kahvaltı candır!

Kahvaltıyı sevmeyen de yoktur, büyük küçük hepimiz atıştırarak bir şeyler yemeyi severiz. Kahvaltı da sabah atıştırmasıdır aslında. Biraz ondan biraz bundan... Birbirinden farklı lezzetlerin bir araya gelmesi yani tatlılar ve tuzlular, birkaç zeytin, biraz reçel, biraz peynir, yumurta, bal olsun derken, yani atıştırırken doyarız.

Aslında kahvaltı konusu gerçekten de hem yaşamsal anlamda sağlıklı bir gün geçirmek, beynimize ihtiyaç duyduğu yakıtı sağlamak hem de günü keyifli geçirmek için şahane bir başlangıçtır. Alelacele ağza atılan birkaç lokma kahvaltı sayılmaz tabii. Belki hiç yoktan iyidir kahvaltı denemez. Günümüzde kahvaltı şekli çok değişse de hala vazgeçilmeyen bazı şeyler var. Kim derdi bir gün kahvaltı yapmak o kadar popüler olacak ki restoranlara, özellikle kahvaltısı için mekanlara gideceğiz diye...

Sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltı nasıl olmalı?

Tatlı, tuzlu, yağlı, proteinli, karbonhidratlı olmalı. Yani enerji de içermeli lif de olmalı. Biraz da probiyotik eklenirse süper olur.

Öncelikle iyi ekmek, gerçek ekmek şart. Yani ekşi mayalı, tok duran, doygun yapılı dediğimiz içi boş olmayan çavdarlı, siyezli, karakılçıklı ve çok rafine olmamış unlarla yapılmış ekmek. Mevsime göre domates, salatalık, bir-iki taze tatlı sivri biber, bir tutam maydanoz, 1 dilim beyaz peynir, 2-3 tatlı kaşığı reçel veya 1 çorba kaşığı bal. Biraz daha lezzet ve sağlık katmak için domates dilimlerinin üzerine 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı gezdirip bir tutam kekik serpebilirsiniz. 1 adet haşlanmış yumurtayı da bunlara eklerseniz mükemmel bir kahvaltı sizi bekliyor demektir. Kış aylarında taze domates –salatalık yerine taze yeşillikler, pekmez, bal, zeytin, reçel çeşitleri, sahanda yumurta, kızarmış ekmek yenebilir, bir tas çorba içilebilir. Bu yedikleriniz metabolizmanızı hızlandıracağından hepsini iki saat içinde yakarsınız, bağırsak sisteminiz çalışır ve öğleye doğru güzel bir acıkma hissedersiniz. Vücut saatiniz çalışmaya başlar.

Kahvaltınız ne kadar renkliyse o kadar sağlıklı ve lezzetlidir.

Diğer yandan da yoğun geçen şehir ve iş hayatının koşuşturması içinde kahvaltıyı ancak hafta sonları yapabiliyoruz. Aslında kahvaltı ne kadar renkliyse o kadar lezzetli ve keyifli olur. Kahvaltı seçeneklerimiz o kadar fazla ki ben hiçbir zaman birbirinin aynısı kahvaltı yapmam. Bir gün beyaz peynir, birkaç parça ceviz, çilek ya da portakal reçeli, ekmek, haşlanmış yumurta yersem ikinci gün bal, tereyağı, peynir, zeytin yerim. Kahvaltı ederken çay, su veya taze meyve suyu içerim. Kuru kayısı, kuru incir, hurma, 1 adet portakal ya da mandalina, 1 adet elma, 1 dilim karpuz veya kavun gibi mevsimine göre bir miktar taze veya kuru meyveyi de mutlaka tüketmenizi tavsiye ederim. Günlük ihtiyacımız olan tüm vitamin, kalsiyum, potasyum, çinko gibi mineralleri, protein ve Omega 3-6 gibi faydalı yağ asitlerinin hepsini bir arada alırız. Bazen hızlıca bir krep çırpar biraz reçelle beraber yanında bol sütlü kahve içerim.

Yazımın başında da dediğim gibi kahvaltı aynı zamanda bir keyif işidir. Damaklarınızı ruhunuzu mutlu edersiniz. “Kahve altını” yapar üzerine bol köpüklü Türk kahvenizi höpürdete höpürdete keyifle içersiniz. Güne güzel başlarsanız güzel geçirir güzel bitirirsiniz. Hadi gelin bu hafta sonu güzel bir kahvaltı programı yapın. Evinizde uzun zamandır yapmadığınız gibi mükellef bir kahvaltı sofrası hazırlayın.

Pratik, doyurucu ve lezzetli bir tarifim var, tam kahvaltılık... Hepsi bir arada kahvaltı krebi. Gözü de doyurur mideyi de...

PRATİK KAHVALTI KREBİ

2 adet yumurta, yarım çay bardağı süt, 2-3 kaşık kadar rendelenmiş her hangi bir sevdiğiniz peynir, 2-3 yemek kaşığı yulaf unu veya un, (öğütülmüş 1 tatlı kaşığı keten tohumu isteğe bağlı), biraz çörek otu ve susam, bir tutam pul biber ve kekik, az tuz ekleyip güzelce çırpın. Zeytinyağı veya tereyağı ile yağlanmış tavaya döküp pişirin. Dilerseniz sıcak dilerseniz soğuk yiyebilirsiniz. Çayla da olur, reçelle kahveyle de olur.

Afiyetle kalın

Instagram: @chefgulhankara