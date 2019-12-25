Balığı bir de böyle deneyin…

Artık her gıda için “sağlık”la ilgili tarafı ilk bakılan şey. Oysa lezzet de önemli. Çıtır çıtır istavrit ya da hamsi buğulama ya da şöyle fırında pişmiş levrek harikadır. Balığı illaki ızgara, tava veya buğulama yaparak yemek zorunda değiliz. Balığın çok kısa sürede piştiğini ve pek çok sebzeyle, sosla lezzet olarak uyumlu olduğunu unutmamak lazım. Balığı fırında, buharda, kağıtta, güveçte; hızlı ateşte sote ederek; tek başına ya da çeşitli sebzelerle birlikte haşlayarak; kıyma haline getirip köftesini veya çorbasını yaparak pişirebilir ve evinizde istenmeyen balık kokuları yaşamadan tadına vararak balık yiyebilirsiniz.

Üç tarafı denizlerle kaplı, göl ve akarsularında tatlı su balıklarına sahip bir ülkede yaşamamıza rağmen, beslenme alışkanlıklarımızdan kaynaklanan biraz da zamansızlığı, kokusunu bahane ederek evde sıkça tükettiğimiz yemekler arasına almadığımız balığı pilavdan makarnaya salatadan böreğe kadar değişik şekillerde pişirmek mümkün. Balık yiyin, mutlu olun! Ağız tadınız daim olsun.

ISPANAKLI BALIKLI KİŞ

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

8 kişilik

Gerekli malzeme:

Hamur için:

2,5 çay bardağı un

1 yumurta

1 yumurta sarısı

1 çay kaşığı tuz

80 gram tereyağı

2-3 kaşık su

Dolgu için:

250 gram ıspanak

2 adet çipura

1 kuru soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı krema

100 gram lor peyniri

50 gram rendelenmiş taze kaşar

1 yumurta

1 çorba kaşığı un

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

Hamuru hazırlamak için unu bir kaba alıp ortasını açın. Yumurta ve yumurta sarısını, oda sıcaklığında yumuşatılmış margarini ilave edin. Tuz ve 2 kaşık su ekleyip yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan pürüzsüz bir hamur kıvamına gelene kadar yoğurun. Gerekirse çok az un ekleyebilirsiniz. Hamuru top şekline getirip yoğurma kabını üzerine kapatın. 15 dakika dinlendirin.

Diğer yanda orta boy bir tencerede 5 bardak kadar suyu kaynatın. İçine 1 tutam tuz ekleyip temizlenmiş 2 adet çipura balığını kaynar suya bırakın. Kapağı kapalı olarak 5 dakika haşlayıp süzün.

Balıklar soğuyunca derisini, baş, kuyruk ve kılçıklı kısımlarını ayırıp etlerini ufak parçalar halinde bir tabağa alın.

Ispanakları kıyılmış soğan ve 2 kaşık sıvı yağ ile bir tavaya alıp bir tutam tuz serpin ve hızlı ateşte ıspanaklar ölünceye kadar kavurun. ( Yaklaşık 5-6 dakika)

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın. Hamuru merdane ile yaklaşık 30 cm çapında açın. 24 cm çapında bir tart kalıbını yağlayıp hamuru içine serin. Sarkan kenar kısımları kesip alın.

Kavrulmuş ıspanağın fazla suyunu süzdürün. Dolgu için verilen malzemenin hepsini ve balık etlerini ıspanağa ilave edip karıştırın. Karışımı hamurun içine doldurup yayın. Sıcak fırına verip 25-30 dk pişirin. Dilimleyip ılık veya soğuk olarak servis yapın.



BALIK İSKENDER

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

4 kişilik

Gerekli malzeme:

2 adet çipura

8 dilim bayat ekmek

1 kase yoğurt

50 gram tereyağı

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Salça sosu için:

2-3 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı domates salçası

2-3 çorba kaşığı su

Temizlenmiş bütün haldeki çipura balıklarının dışını ve içini hafifçe yağlayıp tuzlayıp biberleyin. Fırın tepsisine koyup önceden ısıtılmış 170 derece fırında derileri kızarıncaya kadar pişirin.

Diğer yanda ekmek dilimlerini küp küp doğrayıp bir teflon tavada yağsız olarak kızartın.

Küçük bir tavada domates sosunu hazırlamak için tereyağını eretip salçayı içinde kavurun ve 2-3 kaşık su ekleyip kaynayınca ocaktan alın.

Ufak bir sos kabında 50 gr tereyağını eritip içine çok az kırmızı toz biber ekleyip kızdırın ve ocaktan alın. Bir kapta yoğurdu çırpın.

Balıkları fırından alıp biraz soğuduktan sonra derisini ve kılçıklarını ayıklayın.

Ekmekleri büyükçe bir servis kabının içine yayıp üzerine salça sosundan gezdirin. Balık etlerini koyup kenarlarına yoğurt dökün. Üzerine biberli tereyağı gezdirip sıcak olarak servis yapın.

BALIKLI PİLAV

Hazırlama süresi: 15 dk

Pişirme süresi: 15 dk

4 kişilik

Gerekli malzeme:

2 su bardağı pilavlık pirinç

25 gram tereyağı

25 gram sıvı yağ

2 adet derisi alınmış çipura fileto

1 kuru soğan

1 çay bardağı bezelye (taze veya donuk)

1 tatlı kaşığı zerdeçal

3 su bardağı sıcak su

Pirinci yıkayıp bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar su koyup 10 dk bekletin.

Balık filetoları parmak kalınlığında parçalar halinde doğrayın.

Tereyağı ve sıvı yağı pilav tenceresine alıp ısıtın. Doğranmış soğanı ve bezelyeyi ilave edip bir kaç dakika kavurun. Balık etlerini ekleyin ve 2 dakika kadar soteleyin.

Yıkanmış pirinci ekleyin. Tuz ve safran ilave edip bir kaç dakika tahta kaşıkla karıştırarak kavurun. Balık etlerinin dağılmamasına dikkat edin.

Üzerine 3 su bardağı sıcak su ilave edip suyunu çekene kadar çok kısık ateşte hiç karıştırmadan pişirin. Suyunu çekince pilavı bir kez karıştırıp kapağını kapatın ve 20 dakika kadar demlenmeye bırakın. Sıcak olarak servis yapın.

Dilerseniz balığı bütün haşlayıp etlerini ayırın ve pilava en son ekleyin. Suyunu da pilavda kullanın.

Instagram: @chefgulhankara