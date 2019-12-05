Türk kahvelerini yapın tatlılar hazır!

Benim Türk kahvesiyle tanışmam çok geç oldu.. Aslında çocukluğumda evde Türk kahvesi çok fazla tüketilirdi. Her sabah kahvaltı sonraları gazete eşliğinde yapılan Türk kahvesi keyifleri, yemek sonrası kahveleri, komşu muhabbetleri, babamın bir şey konuşacaksa ‘hadi yap bi kahve’leri... Yani oldum olası kahve kokusundaydım ama bir türlü alışamamıştım, sevememiştim. Ta ki bu yıla kadar :) Artık gerçekten tadını alıyor, özlüyorum. Öyle ki öğle ritüelime dönüştü bile. Yemek sonrası bir sade Türk kahvesi...

Yani demem o ki; ön yargıların kırılmasının ne bir yaşı var ne de zamanı. Akışına bırakın, çok da sabit fikirli olmayın :)

O zaman şimdi sizinle bugüne özel Türk kahvesinin yanına eşlik edecek nefis tatlı tarifleri paylaşmak istiyorum. Şimdi 'Sen hani sağlıklı besleniyordun' diyenler olabilir; bu tarifleri Mucize Lezzetler projesi için yapmıştım :) Bir tane de benden avokadolu puding sıkıştırdım :) Sevdiklerinize yapmak isterseniz size de fikir olsun.

MOZAİK PASTA TARİFİ

O bizim klasiğimiz, çocukluk aşkımız; mozaik pasta! Ben bol antep fıstıklı yaptım, siz kuru yemişlerini damak tadınıza göre seçip bol bol koyabilirsiniz.

BAL KABAKLI MAGNOLİA TARİFİ

Kış aylarının göz bebeği bal kabağının sadece çorbasını yapmakla yetinmiyorsunuz değil mi?

AVOKADOLU PUDİNG TARİFİ

E avokadosuz bir yazı yazmamı beklemiyordunuz değil mi? 'Avokadoyu daha tuzlu yiyemiyoruz bir de tatlısını mı yapacağız' demeyin, deneyin derim :)

KESTANELİ TRÜF PASTA TARİFİ

Tezgahlar kestane kaynıyorken bu tarifi yapmamak olmaz!