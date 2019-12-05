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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.12.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Türk kahvelerini yapın tatlılar hazır!

Gülçin ÇAVDARCI
Gülçin ÇAVDARCI
gcavdarci@hurriyet.com.tr
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Gülçin ÇAVDARCI
Gülçin ÇAVDARCI
gcavdarci@hurriyet.com.tr

Bugün 5 Aralık Türk Kahvesi Günü! Hani bir fincanının 40 yıl hatrı olan; sohbetlerin en güzel eşlikçisi, kız isteme törenlerinin ayrılmaz parçası, kahvaltı ve yemeklerin en güzel kapanışı, Türk kültürünün en leziz sembollerinden olan Türk kahvesi günü.

Benim Türk kahvesiyle tanışmam çok geç oldu.. Aslında çocukluğumda evde Türk kahvesi çok fazla tüketilirdi. Her sabah kahvaltı sonraları gazete eşliğinde yapılan Türk kahvesi keyifleri, yemek sonrası kahveleri, komşu muhabbetleri, babamın bir şey konuşacaksa ‘hadi yap bi kahve’leri... Yani oldum olası kahve kokusundaydım ama bir türlü alışamamıştım, sevememiştim. Ta ki bu yıla kadar :) Artık gerçekten tadını alıyor, özlüyorum. Öyle ki öğle ritüelime dönüştü bile. Yemek sonrası bir sade Türk kahvesi... 

Yani demem o ki; ön yargıların kırılmasının ne bir yaşı var ne de zamanı. Akışına bırakın, çok da sabit fikirli olmayın :)

O zaman şimdi sizinle bugüne özel Türk kahvesinin yanına eşlik edecek nefis tatlı tarifleri paylaşmak istiyorum. Şimdi 'Sen hani sağlıklı besleniyordun' diyenler olabilir; bu tarifleri Mucize Lezzetler projesi için yapmıştım :) Bir tane de benden avokadolu puding sıkıştırdım :) Sevdiklerinize yapmak isterseniz size de fikir olsun.

MOZAİK PASTA TARİFİ

O bizim klasiğimiz, çocukluk aşkımız; mozaik pasta! Ben bol antep fıstıklı yaptım, siz kuru yemişlerini damak tadınıza göre seçip bol bol koyabilirsiniz. 

BAL KABAKLI MAGNOLİA TARİFİ

Kış aylarının göz bebeği bal kabağının sadece çorbasını yapmakla yetinmiyorsunuz değil mi? 

AVOKADOLU PUDİNG TARİFİ

E avokadosuz bir yazı yazmamı beklemiyordunuz değil mi? 'Avokadoyu daha tuzlu yiyemiyoruz bir de tatlısını mı yapacağız' demeyin, deneyin derim :)

KESTANELİ TRÜF PASTA TARİFİ

Tezgahlar kestane kaynıyorken bu tarifi yapmamak olmaz! 

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Gülçin ÇAVDARCI
Gülçin ÇAVDARCI
gcavdarci@hurriyet.com.tr
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