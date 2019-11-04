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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.11.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Sabahlarımın vazgeçilmezi: Yeşil içecekler

Gülçin ÇAVDARCI
Gülçin ÇAVDARCI
gcavdarci@hurriyet.com.tr
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Gülçin ÇAVDARCI
Gülçin ÇAVDARCI
gcavdarci@hurriyet.com.tr

Merhaba sevgili Lezizz ailesi! Artık bu köşede; sağlıklı beslenme meraklısı, yeni beslenme trendlerini araştıran/uygulayan, mutfakta deneysel takılmaya bayılan, bolca yeni tarifler deneyen, yakın zaman kahveseveri Gülçin ile sıkça karşılaşacaksınız.

Dediğim gibi mutfakta deneysel takılmaya bayılıyorum. Görüp beğendiğim tarifleri değiştirip beslenme düzenime ve damak tadıma göre uyarlıyorum. Genelde de sağlıklı alternatifine çeviriyorum. Tarifte beyaz un varsa onu badem unu, keçiboynuzu unu, hindistan cevizi unu gibi sağlıklı alternatifiyle değiştiriyorum. Ayçiçek yağı varsa hemen hindistan cevizi yağına dönüveriyor. İşte bu köşede de bolca bu deneyimlerimi ve tariflerimi göreceksiniz. 

İlk yazımda da aslında yakın çevremin hakim olduğu (çoğunun görmekten bıktığı) sabahlarımın vazgeçilmezi 2 yeşil içeceğimin tarifini vermeliyim diye düşündüm. Maydanoz kürlerini, kereviz sapı sularını mutlaka bir yerlerde duyup görmüşsünüzdür. İşte dönem dönem ben de sabahları aç karnına bu içeceklerden tüketiyorum. Siz de arzu eder, denemek isterseniz tamamen damak tadınıza göre tarifi uyarlayabilirsiniz.

Sabahlarımın vazgeçilmezi: Yeşil içecekler

Kereviz sapı suyu tarifi

Malzemeler:

*1 demet kereviz sapı
*1 adet limon (büyükse yarım)
*1 tatlı kaşığı büyüklüğünde taze zencefil
*1 su bardağı su

Tarif:

*Kereviz saplarını iyice yıkayın.
*Zencefilin kabuklarını soyun, limonun suyunu sıkın.
*Blender’a tüm malzemeleri koyun ve homojen bir kıvama gelene kadar makineyi çalıştırın.
*Ardından posasından arındırmak için süzgeçten geçirin.
*Kereviz suyunu bekletmeden afiyetle için 😊

Yeşil içecek tarifi

Malzemeler:

*Yarım demet maydanoz
*2-3 dal pazı
*4-5 dal ıspanak
*1 adet salatalık
*1 adet limon (büyükse yarım)
*1 tatlı kaşığı büyüklüğünde taze zencefil
*1 su bardağı su

Tarif:

*Maydanoz, pazı ve ıspanağı iyice yıkayın.
*Limonun suyunu sıkın, zencefilin kabuğunu soyun.
*Blender içerisine tüm malzemeleri atın.
*Homojen bir kıvama gelene kadar makineyi çalıştırın.
*Ardından posasından arındırmak için süzgeçten geçirin.
*Kereviz suyunu bekletmeden afiyetle için 😊

Birkaç not:

1-İkinci yeşil içecek tarifinde yeşillikler evdeki malzemeye göre değişiyor. Evde/markette pazı yok diye yapmayacak değiliz, hemen kuzu kulağıyla değiştiririm ya da pazıyı çıkartır ıspanağın miktarını artırıp yine de yaparım :) 

2-Ben evimde smoothie blender kullanıyorum o nedenle süzgeç işlemini yapmak zorundayım yoksa posası gerçekten rahatsız edici oluyor.

3-Ve tabii ki blenderlar sebzeleri bıçakla parçaladığından yaptığınız içeceğin besin değerlerinin kaybolmaması için hemen tüketmeniz gerekiyor.
Sizde blender yerine bir slow juicer varsa zaten süzgeçten geçirme işlemine gerek duymayıp üstüne hazırladığınız içeceği 48 saate kadar buzdolabınızda da saklayabilirsiniz. Sağlığına ve mutfağına yatırım yapmak isteyenlere duyurulur 😊

Yazmak isterseniz buralardayım!

gcavdarci@hurriyet.com.tr

https://www.instagram.com/gulcincavdarci/ 

 

Gülçin ÇAVDARCI
Gülçin ÇAVDARCI
gcavdarci@hurriyet.com.tr
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