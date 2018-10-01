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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.10.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

“Gelenekselin Gücü Adına”

Duygu Sedefoğlu
Duygu Sedefoğlu
dsedefoglu@hurriyet.com.tr
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Duygu Sedefoğlu
Duygu Sedefoğlu
dsedefoglu@hurriyet.com.tr
“Gelenekselin Gücü Adına”

Festivallere, karnavallara doymayan bir şehir oldu hem Adana hem de Adanalılar…

Festivallere, karnavallara doymayan bir şehir oldu hem Adana hem de Adanalılar…

Bu sene düzenlenen 25 yıllık Adana Film Festivaline, 6 sene önce Portakal çiçeği karnavalı da dâhil oldu… Tiyatro Festivali şehrin kültürel çehresini değiştirdi…

 

2 senedir de Adana Lezzet Festivaliyle şenlendi… Her dönemin capcanlı etkinlikleri var artık…

Tabii bütün bunlar Yerel Yönetimlerin, STK’ların ve Adana Halkının sahiplenmesiyle güç buldu…

 

Bu haftaki röportaj konum Adana Lezzet Festivali, konuğum ise Tayyar Zaimoğlu… 12 Ekim’de Adana Lezzet Festivali başlıyor, 14 Ekime kadar da devam edecek…

 

 

Adanalıyı ve Adana’ya gelecekleri bu festivalde neler bekliyor?

Çok güzel şeyler bekliyor… Dev bir festival alanı oluşturulacak… Ana Gastroshow sahnesinde üç gün boyunca ünlü yerli ve yabancı şefler tarafından gastroshow’lar yapılacak, Söyleşi çadırında çok önemli gurmeler, gazeteciler, kanaat önderleri, bloggerlar çok sayıda gastronomik konuda konuşmalar, paneller yapılacak. Atölye çadırında Adanalı şefler tarafından Adana yemekleri uygulamalı olarak anlatılacak, ayrıca Adana Ticaret odası ve Kebapçılar Odası işbirliğinde iki gün uygulamalı Adana Kebabı yapımı öğretilecek. Ayrıca su oyunları gösterileri, çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler, Flyboard gösterileri ve diğer Showlar ve konserlerle de lezzete eğlence katacağız. Festival süresince günde iki defa olmak üzere Narenciye ve Zeytin Hasadı gezileri düzenlenecek.

 

Sanırım bu yıl konuk ülkede var?

Evet, bu sene Festivalin Uluslararası boyutunda Çin konuk ülke olarak yer alacak. Çin’den Adana Lezzet Festivali için gelecek konuk ekip Gastroshowlar yapacak. Zaten Cuma günü öğleden sonra Festivalin açılış töreninde dünyaca ünlü 2 Michelin Yıldızlı Şef Alexandre Dionisio Adana Lezzetleriyle bir gastro Show yaparak başlatacak.

 

Her alan bölümlere mi ayrıldı?

Evet…

 

Kimler destek veriyor bu festivale?

Adana Valimiz Sayın Mahmut DEMİRTAŞ’ın himayelerinde,  Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi, Çukurova Belediyesi, Yüreğir Belediyesi, Sarıçam Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Akdeniz İhracatçılar Birliği, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Turist Rehberleri Birliği, Çukurova Turistik Otelciler Birliği ve Mutfak Dostları Derneği tarafından desteklenen ve bütün bu kurumların işbirliği içinde gerçekleşecek bir organizasyon.  Adana’da Sayın Valimin öncülüğünde gerçekleşen bu birliktelik başka şehirlere de örnek olması gereken gerçekten çok büyük bir başarı. Bütün bu kurumlar Valimiz başkanlığında festivali daha iyi olması için büyük gayret gösteriyor.

 

Yürütme Kurulunda kaç kişi var?

Adana Valimiz tarafından Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz başkanlığında, Lütfi Altınsu, Sabri Tari, Muhammet Ali Tekin, Tayyar Zaimoğlu, Barış Topal, Mete Şahin’den oluşan 7 kişilik bir Yürütme Kurulu görevlendirildi. Yürütme Kurulu olarak tüm organizasyonu detaylı çalışmakta, festivalin başarılı geçmesi için çok iyi bir işbirliği içinde hareket etmekte.

 

Nerede yapılacak?

Merkez Park’ta yapılacak.

 

Birinci festivali değerlendirecek olursak, neler söylemek istersiniz?

Geçen seneki festival biter bitmez Sayın Valimizin başkanlığında bir toplantı yaptık ve bu toplantıda geçen seneki eksikliklerimizi ve bu yıl için yapılması gerekenleri bir yol haritası çizerek belirledik. Bu yıl yapılacak Adana Lezzet Festivali ülkemizin gastronomik açıdan en zengin ve önemli bir festivali olacaktır.

 

Tahmini katılım sayısı ne olur?

Geçtiğimiz yıl iki gün boyunca 50 binin üzerinde ziyaretçi katıldı. Bu ziyaretçiler Türkiye’nin her bölgesinden vardı,  Adana’nın yakın komşu şehirleri dışında Kastamonu, Zonguldak, Malatya, İstanbul, Trabzon, İzmir gibi burada sayamayacağım kadar çok değişik illerden Adana’ya Lezzet Festivali için gelen misafirlerimiz oldu.  Bu sene katılımcı sayısının çok daha fazla olacağına inanıyoruz.

 

Otellerin doluluk oranı ne durumda?

Adana’daki otellerimizde Lezzet Festivali dönemi için şimdiden doluluklar hızla yukarıya doğru çıktı ve Festival günlerine yakın Adana’da konaklama için yer bulmada sorun yaşanacağını düşünüyorum, festival döneminde sadece otellerimiz değil şehirdeki tüm lokantalara, cafelere, alışveriş dükkânlarına kadar hemen hemen her sektöre ekonomik olarak bir katkı sağlıyor.

 

Son olarak eklemek istedikleriniz neler?
Bugün itibarıyla Adana’da Lezzet Festivaliyle birlikte 10’nun üzerinde festival düzenlenmekte. Tiyatro Festivali, Portakal Çiçeği Karnavalı, El Sanatları Festivali, Çukurova Rock Festivali, Offshore Yarışları, Karpuz Festivali, Adana Film Festivali, Adana Lezzet Festivali, Kebap-Şalgam Festivali gibi çok sayıda festival ve etkinlikle Adana Festivaller kentidir.

 

Duygu Sedefoğlu
Duygu Sedefoğlu
dsedefoglu@hurriyet.com.tr
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