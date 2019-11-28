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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Yeni yıla mis gibi bir kurabiyeyle girin

Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com

Gingerbread olarak bilinen zencefil ve tarçın bombası hepimiz için bir yılbaşı sembolü olmuştur. Kısaca tarihçesine bakacak olursak eğer, söylentilere göre bu kurabiyenin tarifi 16'ncı asırda tahtta olan Kraliçe Elizabeth zamanına dayanıyor. Kurabiyelerin şekilleri Kraliçe'nin çevresinden ilham alıyor ve farklı farklı oluyormuş. 

Bu kurabiyeler ile ilgili ilginç bilgiler de mevcut. Örneğin, İngiltere'de gingerbread adam şeklinde giyinip maraton koşan insanlar varmış.

Bir diğeri de 2009 yılında Norveç'in başkenti Oslo'da dünyanın en büyük gingerbread kurabiyesi yapılmış. Ağırlığı 651 kilogram olan bu dev kurabiye IKEA tarafından üretilmiş.

Yeni yıla mis gibi bir kurabiyeyle girinMalzemeler:

125 gram tereyağı

1 adet yumurta 

Yarım su bardağı pekmez 

Yarım su bardağı esmer şeker 

1 paket vanilin 

Yarım paket kabartma tozu 

1 yemek kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı zencefil 

Yarım çay kaşığı muskat rendesi

2.5-3 su bardağı un 

Yapılışı:

Yumuşak tereyağını şeker ile çırpın. 

Sıra ile yumurta, pekmez, zencefil, tarçın, muskat, vanilin, kabartma tozu ilave edip karıştırın.

Yavaş yavaş 2-3 seferde un ilave edip hamuru yoğurun.

1 saat kadar buzdolabında hamuru dinlendirin.

Hamuru açın ve dilediğiniz şekiller ile şekil verin.

180 derece sıcak fırında 10-15 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun 

Instagram: @deryajerdev

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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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