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GeriDerya Jerdev İzmir bombasından daha güzel bir kurabiye olabilir mi?
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Haber Giriş: 24.01.2020 - 09:51,Son Güncelleme:/

İzmir bombasından daha güzel bir kurabiye olabilir mi?

Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com

İçi akışkan çikolata, dışı çıtır incecik hamur.. Daha güzel bir kurabiye olabilir mi? Bence olamaz. Denemek isteyenlere hiç ertelemeden denemeyi tavsiye ederim.

Malzemeler:
(8 adet için)

1,5 su bardağı un
Yarım su bardağı su
1 yemek kaşığı pudra şekeri
2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
1 çimdik tuz
1 paket vanilin
200 gram sürülebilir çikolata

İzmir bombasından daha güzel bir kurabiye olabilir mi

Yapılışı:

Sürülebilir çikolatayı 1 saat kadar buzdolabında bekletin hafif kıvamlı olmalı.

Hamur için tüm malzemeleri mikserde yoğurun. Yumuşak, mantı hamuruna benzeyen bir hamur elde edin.

Buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.

Hamuru alın ve ceviz büyüklüğünde 8-9 bezeye bölün.

Her birini avuç büyüklüğünde açın ortasına bir dondurma kaşığı kadar çikolata koyun.

Kenarlarını ortada birleştirip fazla hamurdan oluşan ucunu makas ile kesin. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

200 derece sıcak fırında 15-20 dakika pişirin. Üzeri hafif pembeleşmeli.

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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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