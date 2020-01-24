İzmir bombasından daha güzel bir kurabiye olabilir mi?

Malzemeler:

(8 adet için)

1,5 su bardağı un

Yarım su bardağı su

1 yemek kaşığı pudra şekeri

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 çimdik tuz

1 paket vanilin

200 gram sürülebilir çikolata

Yapılışı:

Sürülebilir çikolatayı 1 saat kadar buzdolabında bekletin hafif kıvamlı olmalı.

Hamur için tüm malzemeleri mikserde yoğurun. Yumuşak, mantı hamuruna benzeyen bir hamur elde edin.

Buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.

Hamuru alın ve ceviz büyüklüğünde 8-9 bezeye bölün.

Her birini avuç büyüklüğünde açın ortasına bir dondurma kaşığı kadar çikolata koyun.

Kenarlarını ortada birleştirip fazla hamurdan oluşan ucunu makas ile kesin. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

200 derece sıcak fırında 15-20 dakika pişirin. Üzeri hafif pembeleşmeli.