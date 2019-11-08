Herkesin konuştuğu cheesecake'in en leziz tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Derya Jerdev YazılarıHerkesin konuştuğu cheesecake'in en leziz tarifi
GeriDerya Jerdev Herkesin konuştuğu cheesecake'in en leziz tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
08.11.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Herkesin konuştuğu cheesecake'in en leziz tarifi

Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com

Ülkemizde son yılların en popüler tatlı olmayı başaran bu İspanya güzelinin tarifi aslında çok basit. Tek püf noktası fazla çırpmamaktır. Fazla çırpıldığı takdirde cheesecake söner.

Henüz tatmayanlar için, lezzetini merak edenler için şunu söyleyebilirim, tadı kremalı bir kazandibiye benziyor. Sanırım bu benzerlik sayesinde ülkemizde bu kadar çok tutuldu.

Kısaca tarihçesine de bakalım sonra tarife geçelim.

***

Bu cheesecake İspanya’nın özerk Bask bölgesinde bulunan San Sebastian kentinden çıkmış.

İlk yapıldığı yer o kentte bulunan La Vina Pastanesi’dir. Dolayısıyla, orijinal tarifi sadece oraya aittir. Tatlı o kadar beğenilir ki tüm dünyadaki restoran ve kafeler de bu lezzeti menülerine koymaya başlar.

Diğer isimleri burnt (yanık) cheesecake ve Basque (Bask) cheesecake’tir.

Herkesin konuştuğu cheesecakein en leziz tarifi

Malzemeler:
400 mililitre krema
800 gram tuzsuz yağlı taze sürme peynir
200 gram kaymak
4 adet yumurta
1 yemek kaşığı un
3/4 su bardağı beyaz şeker
1/4 su bardağı esmer şeker
1 paket vanilin 

Yapılışı:
Tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı.
Yumurtaları şeker ve vanilin ile ayrı yerde çırpın.
Kremayı un ile başka kapta karıştırın.
Peyniri mikser ile çırpın. Çırpma işlemlerini sadece karışması için yapıyoruz. Fazla çırparsanız cheesecake söner.
Kaymağın üstünü alıp ilave edin.
Krema-un karışımını peynire ekleyin.
Yumurtalı karışımı da ilave edin.
22 santimetre kelepçeli kalıba 2 adet yağlı kağıdı çapraz şekilde yerleştirin (Kağıtların boyu kalıptan büyük olmalı).
Karışımı içine dökün. Kağıdın kenarlarını kesin ki yanmasın.
230 derecede ısıtılmış fanlı fırında 20 dakika pişirin. Ardından ısıyı 200 dereceye düşürüp 10 dakika daha pişirin.
Cheesecake hazır olduğunda jöle gibi sallanmalı 25’inci dakikada kontrol edin. 30 dakika ideal süresidir.
Tamamen soğuduğunda vaktiniz varsa bir gece yoksa 7-8 saat buzdolabında dinlendirin. Afiyet olsun...

Tarifin videosunu da buradan izleyebilirsiniz.

Instagram: @deryajerdev

Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle