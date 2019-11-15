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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDerya Jerdev Hafta sonunuza karamelize soğanlı armut marmelatı ile renk katın
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15.11.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Hafta sonunuza karamelize soğanlı armut marmelatı ile renk katın

Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com

Hafta sonu sofranızda bu lezzetli ve pek havalı atıştırmalığa yer ayırırsanız pişman olmayacaksınız.

Armut yerine ayva veya elma da kullanabilirsiniz. Özellikle ayva ile çok hoş oluyor.

Ekmek yerine ise kraker veya tuzu azaltılmış olan (nacho cips diye geçen) cips bile olabilir.

Keçi peynirini ve küflü peynirlerini sevenler, labne yerine kullanabilir.

Hafta sonunuza karamelize soğanlı armut marmelatı ile renk katın

Karamelize soğan için:
3 adet soğan (ince uzun "julyen" doğranmış)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
3 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru kekik
2 dal taze kekik

Yapılışı:
Yağda soğanları renk alana kadar devamlı karıştırarak yüksek ateşte soteleyin.
Renk alınca ara ara su ilave ederek kısık ateşte pişirin.
Suyu çektikçe tekrar biraz su ilave edip karıştırıp pişirin. Bu işlemi soğanların hacmi üçte birine küçülene kadar devam edin.

Marmelat için:
4 adet armut
1 yemek kaşığı Dijon hardalı
2 yemek kaşığı sirke (balzamik tercihim ama yoksa herhangi bir sirke de olur)
Yarım su bardağı esmer şeker

Yapılışı:
Soğanlar karamelize olunca küçük küp şeklinde doğranmış kabuğu alacalı soyulmuş armutları ve şekeri ilave edin. Kaynayana kadar yüksek ateşte karıştırarak pişirin. Daha sonra kısık ateşte 40 dakika kadar kapağı açık pişirin. Suyunu tamamen çekince hardal ve sirke ilave edin ve 5 dakika daha kısık ateşte pişirin.
Dilediğiniz ekmek veya krakere labne veya istediğiniz peynir sürün (tuzu azaltılmış olmasına dikkat edin).
Üzerine marmelat sürün ve taze kekik yaprakları ile süsleyin (ılık servis etmenizi tavsiye ederim).
Bu arada armutların taneli kalmasını istemeyenler hazır olduğunda çatal ile ezebilir.
Kavanozda buzdolabında 2 haftaya kadar saklayabilirsiniz.
Afiyet olsun...

Instagram: @deryajerdev

Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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