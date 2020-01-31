Balerin zarafetinde bir tat: Pavlova pastası
Benim Pavlova'larım porsiyonluk şeklinde hazırlandı, sebebi ise hem daha şık durması hem keserken dağılmaması. Tabanı mereng olduğu için kocaman bir pasta yaparsak keserken parçalanan kısımları olacaktır o yüzden bence bu şekilde olması daha hoş. Bu malzemeler ile 4 hatta 5 adet mereng çıkıyor, dilerseniz tepsiye bir adet büyük çanak da yapabilirsiniz, tercih sizin. Meyve olarak ben yaban mersini, kivi, muz ve nar kullandım. Bu kısım da tamamen sizin zevkinize bağlıdır.
Son bir detay daha, orjinal tarifinde kreması şeker ile çırpılmış kremadan yapılır. Fakat ben hem yumurta sarılarını değerlendirmek hem de (bence) daha fazla lezzet katmak için diplomat kreması ile yaptım, yani çırpılmış krema ilaveli pastacı kreması ile. Tadı daha güzel, kıvamı daha tok oluyor bence.
Geçelim tarifimize...
Beze için malzemeler:
3 adet yumurta akı
3/4 su bardağı pudra şekeri
1 tatlı kaşığı mısır nişastası
1 paket vanilin
1 tatlı kaşığı sirke
Yapılışı:
Yumurta aklarını sirke ile hafif köpük olana kadar çırpın.
Pudra şekerini 2-3 seferde ilave edip çırpmaya devam edin.
Köpük sertleşmeye başladığında nişasta ve vanilin ilave ederek cırpmaya devam edin.
Yağlı kağıt serilmiş tepsiye ortada çukur olup çanak şeklinde karışımı yayın veya benim gibi 4 adet ufak çanak oluşturun.
110 derece ısınmış fırında (fansız) 1,5 saat pişirin. Bu sürenin sonunda fırını kapatın ve 30 dakika boyunca kapağını açmadan bezeleri bekletin. Fırından alıp tamamen soğumasını bekleyin.
Diplomat krema (çırpılmış krema ilaveli pastacı kreması) için malzemeler:
1,5 su bardagı süt
3,5 yemek kaşığı şeker
3 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı mısır nişastası
1 yemek kaşığı un
1 paket vanilin
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım kutu krema
Yapılışı:
Sütü kaynama noktasına getirin.
Yumurta sarılarını şeker ve vanilin ile çırpın.
Nişasta ve un ekleyip tekrar çırpın.
Sütten 1-2 kepçe yumurtalara ilave edip hızlıca çırpın (bunun sayesinde sıcaklığı dengelemiş olur yumurtanızı pişirmezsiniz) ve karıştırarak bu karışımı süt olan tencereye geri boşaltın.
Kısık ateşte devamlı karıştırarak kıvam aldırın.
Ateşten alıp tereyağını içinde eritip bir kaba alıp karıştırarak biraz soğutun ve üzerine yapışık bir şekilde streç yerleştirin. Bu kabuk bağlamaması içindir. Tamamen soğutun.
Yarım kutu kremayı çırpın ve soğumuş pastacı kremasına ilave edin. Daha katı pastacı kremasını sevenler çırpılmış krema eklemesin veya azaltsın.
Kremayı bezelerin ortasına paylaştırın ve dilediğiniz meyve ile servis edin. Afiyet olsun
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