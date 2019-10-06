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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.10.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Bol çikolatalı bir tanışma

Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com

Ahh daha önce tanışmış mıydık sizlerle?

Bir pasta şefi olarak 2012 yılından bu yana Instagram’da yüzlerce tarif paylaştım, paylaştıkça çoğaldım, çoğaldıkça daha çok paylaştım. Şimdi burada da sizlerle tariflerimi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum.

İlk tanışmamız bol çikolatalı olsun istedim. Her ısırıkta çikolatanın ve tereyağlı kurabiyenin verdiği mutluluğu sizlerle paylaşmadan olmazdı. :))

Hani o kocaman, bol çikolatalı, pişerken yayılan kurabiyelerden bahsediyorum, evet! Ahh az kalsın mutfağınızdan yükselecek olan o enfes kokudan söz etmeyi unutuyordum. Bir tanesi kesinlikle yetmeyecek.

Bol çikolatalı bir tanışma

ÇİKOLATALI KURABİYE (CHOCOLATE CHIP COOKIES)

Malzemeler:

225 gram eritilmiş tereyağı
3 + 3/4 su bardağı un
1 su bardağı + 1 yemek kaşığı toz şeker
1 su bardağı + 1 yemek kaşığı esmer şeker
2 adet yumurta
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
200 gram parça ya da damla çikolata (tercihen bitter)
50 gram parça ya da damla çikolata (üzeri için)

Yapılışı:

Bol çikolatalı bir tanışmaFırınınızı 190 derecede ısıtın. (Fırınınız istediğiniz sıcaklığa 20 dakikada ulaşacaktır.)
Toz şeker, esmer şeker ve eritilmiş tereyağı bir tahta kaşık ya da silikon spatula ile karıştırın.
Yumurtaları ekleyip karıştırın.
Un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.
Son olarak parça veya damla çikolataları ekleyip karıştırın.
**Hamurunuz hafifçe ele yapışan bir dokuda olacaktır, dokunun bozulmaması için un eklemesi YAPMAYIN.
Hamurunuzdan kaşık ile ceviz büyüklüğünde (büyük kurabiyeler istiyorsanız daha büyük parçalar) alıp elinizde yuvarlayın.
Aralarında 3-4 santimetre boşluk olacak şekilde yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Kurabiye hamurunuzun üzerine parça çikolata veya damla çikolatalardan koyup hafifçe bastırın.
Önceden ısıttığınız fırında kenarları hafifçe pembeleşinceye kadar 12 dakika pişirin.
Kurabiyeleriniz fırından ilk çıktığında yumuşak olacaktır, soğumasını bekleyip servis tabağına alabilirsiniz.
**Kurabiyelerinizi saklama kutusunda ya da kavanozda 1 hafta saklayabilirsiniz.
**Kurabiyelerinizin tamamını pişirmek istemezseniz şeklini verdikten sonra buzlukta 1 ay saklayabilir dilediğiniz zaman çıkarıp buzu çözülmeden pişirme süresini 15 dakikaya çıkarıp pişirebilirsiniz.
**Kurabiyelerinizde kuvertür ya da kare çikolata kullanmanızı öneririm.

 

Instagram: @cansuozdemirofficial

 

 

 

Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
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