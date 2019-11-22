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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerYazarlar Yazıları Cansu Özdemir YazılarıBirbiriyle çok uyumlu iki aşığın hikayesini bilir misiniz?
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22.11.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Birbiriyle çok uyumlu iki aşığın hikayesini bilir misiniz?

Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com

Sizlere birbiri ile mükemmel uyum sağlayan iki aşıktan bahsedeyim: Elma ve tarçın... Bu devirde birbirini bu kadar tamamlayan, uyum sağlayan, iç ısıtan aşk/aşık bulmak zor, haksız mıyım? Gelelim asıl konumuza, yani elmalı kurabiyeye... Bu iki deli aşığı yumuşacık bir hamurla sarıp sarmalayıp hiç ayrılmamak üzere bir araya getirmişler. Hamur pişince kıyır kıyır ağızda eriyen bir dokuyla saklamış aşıkları. Her elmalı kurabiye pişen eve sıcaklık ve aşk dolsun diye...

Birbiriyle çok uyumlu iki aşığın hikayesini bilir misiniz

Malzemeler:

Hamur için:

200 gram tereyağı

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

3 yemek kaşığı mısır nişastası

Yarım paket kabartma tozu

3,5-4 su bardağı un

İç harcı için:

4 adet kırmızı elma

4 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı toz tarçın

1 çay bardağı dövülmüş ceviz (opsiyonel)

Yapılışı:

İç harcı için: 

Elmaların kabuklarını soyup, rendeleyin.

Derin bir tavaya alın. İçerisine toz şekeri ekleyip, ara ara karıştırarak elmalar suyunu salıp, iyice çekene kadar orta ateşte pişirin.

Karışımı ocaktan aldıktan sonra içerisine toz tarçın ve cevizi ekleyin, karıştırıp soğumaya bırakın.

Hamur için:

Unu kontrollü ekleyerek tüm malzemeyi ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana dek yoğurun. Hamuru 2 eşit parçaya ayırın.

Hafifçe un serptiğiniz tezgahta hamuru bir merdane ile yarım cm kalınlığında yuvarlak olarak açın.

Hamuru önce 4 eşit parçaya bölüp sonrasında 8 parçaya bölün. Hamurun geniş kısmına soğumuş olan elmalı harçtan ekleyip sarın.

Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip, önceden ısıttığınız fırında hafifçe pembeleşene kadar pişirin.

Kurabiyeleriniz soğuyunca üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz.

*Pudra şekerini servis öncesinde serperseniz, kapalı bir kutu içerisinde kurabiyelerinizi yumuşamadan 3-4 gün saklayabilirsiniz.

*Bir de son olarak, bir tabak kurabiyeyi de yan komşunuza vermeyi unutmayın. Mutluluk bulaşıcıdır...

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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
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