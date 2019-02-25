Yanık cheesecake tarifi

Son zamanların en popüler tatlılarından biri olan yanık cheesecake, İspanya’nın Bask bölgesinde bulunan San Sebastian şehrindeki La Vina Pastanesi’nden çıkıp ünü dünyaya yayılmış bir tatlı. Yapılışı oldukça pratik olan yanık cheesecake’in lezzetinin sırrı içindeki peynirin yumuşaklığında. Bu cheesecake’i siz de evinizde yapmak isterseniz tarif hemen aşağıda…
Krem peynir ve toz şekeri büyük bir kasede karıştırın.
Mikserle 5-6 dakika kadar çırparak şekeri peynirin içinde eritin.
Çırpmaya devam ederek oda sıcaklığındaki yumurtaları teker teker ilave edin.
Yumurtaların ardından kremayı da ekleyip karıştırın.
Vanilyalı bir tatlı istiyorsanız, vanilyayı da bu aşamada ekleyin.
Unu ekleyip güzelce çırpın.
Orta boy kelepçeli bir kek kalıbına pişirme kağıdını kenarlardan hafifçe taşacak şekilde yerleştirin.
Kalıbın her yerini yağlayın ve karışımı kalıba boşaltın.
Fırını 190 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın ve kalıbı fırına verin.
Fırınınızın gücüne göre 45 dakika ila 1 saat pişirin.
Pişince fırını kapatıp kapak yarı açık şekilde yarım saat fırında dinlendirin.
Ardından çıkarıp oda sıcaklığında soğutun.
Soğuyan tatlıyı en az 8 saat, mümkünse 1 gün dinlendirip kalıptan çıkarın.
Pişirme kağıdını da çıkarıp dilimleyin ve servis edin.