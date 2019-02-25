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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Pasta Tarifleri>Yanık cheesecake tarifi
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Yanık cheesecake tarifi

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Yanık cheesecake tarifi

Son zamanların en popüler tatlılarından biri olan yanık cheesecake, İspanya’nın Bask bölgesinde bulunan San Sebastian şehrindeki La Vina Pastanesi’nden çıkıp ünü dünyaya yayılmış bir tatlı. Yapılışı oldukça pratik olan yanık cheesecake’in lezzetinin sırrı içindeki peynirin yumuşaklığında. Bu cheesecake’i siz de evinizde yapmak isterseniz tarif hemen aşağıda…

  • Fırında

Malzemeler

  • 4 adet büyük boy yumurta
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 500 gram krem peynir (labne ya da sürülebilir beyaz peynir kullanabilirsiniz)
  • 2 su bardağı krema (400 mililitre)
  • 1 paket vanilya (isteğe bağlı)
  • 2 yemek kaşığı un
  • İsteğe göre limon ya da portakal kabuğu

Hazırlanışı

Krem peynir ve toz şekeri büyük bir kasede karıştırın.

Mikserle 5-6 dakika kadar çırparak şekeri peynirin içinde eritin.

Çırpmaya devam ederek oda sıcaklığındaki yumurtaları teker teker ilave edin.

Yumurtaların ardından kremayı da ekleyip karıştırın.

Vanilyalı bir tatlı istiyorsanız, vanilyayı da bu aşamada ekleyin.

Unu ekleyip güzelce çırpın.

Orta boy kelepçeli bir kek kalıbına pişirme kağıdını kenarlardan hafifçe taşacak şekilde yerleştirin.

Kalıbın her yerini yağlayın ve karışımı kalıba boşaltın.

Fırını 190 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın ve kalıbı fırına verin.

Fırınınızın gücüne göre 45 dakika ila 1 saat pişirin.

Pişince fırını kapatıp kapak yarı açık şekilde yarım saat fırında dinlendirin.

Ardından çıkarıp oda sıcaklığında soğutun.

Soğuyan tatlıyı en az 8 saat, mümkünse 1 gün dinlendirip kalıptan çıkarın.

Pişirme kağıdını da çıkarıp dilimleyin ve servis edin.

Fotoğraf: Alamy
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