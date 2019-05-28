Yalancı su böreği nasıl yapılır? Yalancı su böreği tarifi
İsmini yapılış şeklinden alan su böreği, yufkaların tek tek açılıp, suyun içerisinde hafif haşlanması ve ardından soğuk suya konup şoklanması ile hazırlanıyor. Ancak çalışan hanımlar için geleneksel su böreği hem yorucu olabiliyor, hem de zaman gerektiriyor. Peki, pratik su böreği nasıl yapılır? İşte, zamanı kısıtlı olanlar için yalancı su böreği tarifi
YALANCI SU BÖREĞİ
4 adet böreklik yufka
Sosu için;
3 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı su
Bir tutam tuz
İç Harcı İçin;
2 şer dilim Beyaz ve ezine peynir karışımı
Bir tutam maydanoz
Yapılışı:
Öncelikle geniş bir kapta sosu hazırlıyoruz.
Büyük fırın tepsisine bir yufkayı kenarlarından sarkacak şekilde tepsinin altını yağlayarak seriyoruz.
Ardından iki yufkayı ortalarından bölüp sosa batırıyoruz.
Gelişi güzel tepsinin her yerini kaplayacak şekilde seriyoruz.
Diğer böldüğümüz yufkaları da o şekilde yaptıktan sonra arasına hazırladığımız iç harcını serpiyoruz.
Onun üzerine de tekrar kalan yufkaları sosa batırıp çıkardıktan sonra seriyoruz.
En sonunda kenarlardan sarkmış olan yufkaları tepsinin orta kısmına gelecek şekilde diğer ıslak yufkaların üzerine katılıyoruz.
Kalan sosu tüm yufka ıslansın diye en üste döküp yayıyoruz.
Ve dilimleyip streçledikten sonra 1 gece buzdolabında bekletiyoruz.
Böylece yufkalar sosu iyice çekerek lezzetine lezzet ve hafiflik katacaktır.
Ardından önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına üzerine yumurta sürüp tepsiyi veriyoruz.
Üzeri ve altı kızarınca fırından alıp üzerini örterek dinlendiriyoruz.