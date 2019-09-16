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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yağlı biber turşusu tarifi

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Yağlı biber turşusu tarifi

Turşular sebzeleri dört mevsim tüketmek isteyenlerin en iyi yardımcılarından. Örneğin çıtır yaz biberleriyle yapılan bir turşunun yerini tutabilecek çok az şey var. Ancak birçok kişi turşuyu yaptıktan sonra olgunlaşmasını beklerken sabırsızlanıyor. Siz de onlardansanız 3-4 gün içinde yenebilir hale gelen yağlı turşuyu mutlaka denemelisiniz. İşte nefis yemeklerinize daha da lezzet katacak yağlı biber turşusu tarifi…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 kilogram biber (hangi çeşit isterseniz kullanabilirsiniz)
  • 1 su bardağı üzüm sirkesi
  • 1 su bardağı zeytinyağı
  • 1 su bardağı su
  • 1 çorba kaşığı kaya tuzu
  • 6-7 diş sarımsak

Hazırlanışı

Biberleri yıkayıp saplarını kesin.

Bıçağın ucuyla biberlere çok derin olmayan çizikler atın.

Su, sirke, zeytinyağı ve tuzu tencerede karıştırıp kaynatın.

Su kaynarken biberleri ve 2-3 parçaya böldüğünüz sarımsakları içine ekleyin ve 2-3 dakika haşlayın.

Ardından biberleri sudan çıkarıp kavanoza yerleştirin.

Tencerede kalan turşu suyunu biberlerin üzerine doldurun. Üstten 1 santimetre kadar boşluk bırakın.

Oda sıcaklığında soğumasını bekledikten sonra kapağını sıkıca kapatın.

3-4 gün içinde tüketilebilir hale gelecektir. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: Alamy
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