Turşular sebzeleri dört mevsim tüketmek isteyenlerin en iyi yardımcılarından. Örneğin çıtır yaz biberleriyle yapılan bir turşunun yerini tutabilecek çok az şey var. Ancak birçok kişi turşuyu yaptıktan sonra olgunlaşmasını beklerken sabırsızlanıyor. Siz de onlardansanız 3-4 gün içinde yenebilir hale gelen yağlı turşuyu mutlaka denemelisiniz. İşte nefis yemeklerinize daha da lezzet katacak yağlı biber turşusu tarifi…
Biberleri yıkayıp saplarını kesin.
Bıçağın ucuyla biberlere çok derin olmayan çizikler atın.
Su, sirke, zeytinyağı ve tuzu tencerede karıştırıp kaynatın.
Su kaynarken biberleri ve 2-3 parçaya böldüğünüz sarımsakları içine ekleyin ve 2-3 dakika haşlayın.
Ardından biberleri sudan çıkarıp kavanoza yerleştirin.
Tencerede kalan turşu suyunu biberlerin üzerine doldurun. Üstten 1 santimetre kadar boşluk bırakın.
Oda sıcaklığında soğumasını bekledikten sonra kapağını sıkıca kapatın.
3-4 gün içinde tüketilebilir hale gelecektir. Afiyet olsun…