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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
06.05.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Uğruna 20 kilometre yol yürüyorlar... En ucuzunun kilosu 150 lira

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Uğruna 20 kilometre yol yürüyorlar... En ucuzunun kilosu 150 lira

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir etkili olan yağışlar sayesinde mantar bereketi yaşanıyor.

Erzincan yaylaları ile ormanlık alanlarda yetişen ve köylülerin gelir kapısı olan kuzugöbeği ve çayır mantarı, sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. 

Her yıl nisan ve mayıs aylarında ormanlık alanda yetişen ve yöre halkı tarafından toplanan kuzugöbeği mantarı, lezzet ve protein açısından önemli bir besin öğesi olarak kilogramı 150 ila 200 liraya satılıyor. 

Son yağışlarla doğada oldukça fazla bulunan beyaz çayır mantarının kilogramı ise 20 liradan alıcı buluyor. 

Uğruna 20 kilometre yol yürüyorlar... En ucuzunun kilosu 150 lira

Mantar toplayanlardan Fatih Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene aşırı yağışlardan dolayı mantar bolluğu yaşandığını söyledi. 

Özellikle kuzugöbeği mantarının çok değerli olduğunu belirten Akgün, şöyle devam etti: 

"Bu mantar biraz soğuk iklimi seviyor. Mart ayı ortasında başlar, nisan ayı süresince devam eder. Erzincan'da kuzugöbeği nadir bulunduğu için çok bilinen bir mantar türü değil. Kuzugöbeği daha çok yaban kavağı, kayı ve çam ormanlarında bulunur. Bu mantarı bulmak için 15-20 kilometre arasında yol
yürüyoruz. Nadir bulunduğu için kilosu yaş olarak 180 ila 250 lira arasında satılıyor. İlaç sanayisinde kullanılıyor ve yurt dışına ihraç ediliyor." 

Uğruna 20 kilometre yol yürüyorlar... En ucuzunun kilosu 150 lira

Akgün, doğada birçok mantar çeşidinin bulunduğunu belirterek "Yaklaşık 850 çeşit mantar tanıyorum. Bunlardan 800'e yakını yenilebilir zehirsiz mantar. Geriye kalanlar ise zehirli ama mantarın şakaya gelecek bir durumu yok. Bazılarının ölümcül etkileri var. Bu nedenle bilmediğimiz mantarları kesinlikle yememeliyiz. Eğer mantarı tanımıyorsak mutlaka bilen birilerine sormalıyız" dedi.

Yağışların ramazanda mantar bereketini beraberinde getirdiğini dile getiren Akgün, fırsat buldukça mantar toplayarak vakit geçirdiklerini, protein değeri açısından yüksek olan bu mantarları iftar sofrasında bolca tüketeceklerini sözlerine ekledi. 

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