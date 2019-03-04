Yağda köfte tarifi

Kuru köfte olarak da bilinen yağda köfte, çocukların da büyüklerin de en sevdiği et yemeklerinin başında geliyor. İçindeki yumurtasıyla lezzeti ve kıvamı daha da mükemmelleşen yağda köftenin yapılışı oldukça kolay. Minik bir püf noktası: Yanına patates de kızartacaksanız aynı yağda önce patatesleri pişirmeniz daha iyi sonuç verecektir.
Kızartmak için:
Soğanları rendeleyip suyunu sıkın.
Kuru ekmek, yumurta, soğan ve baharatları elinizle karıştırın.
İçine kıymayı ekleyip 10-15 dakika kadar yoğurun ve 2 saat kadar buzdolabında dinlendirin.
Elinizi ıslatıp köftelerinize çok yassı olmayan oval ya da top şeklini verin.
Yağı kızdırıp köfteleri içine azar azar ekleyerek kızartın.