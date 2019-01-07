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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Haberler
AA
07.01.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Yabancı öğrenciler "saray mutfağı" lezzetlerini öğreniyor

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Yabancı öğrenciler "saray mutfağı" lezzetlerini öğreniyor

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) öğrenim gören yabancı öğrenciler, adaptasyon projesi kapsamında 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı saray mutfağının damak tatlarını öğreniyor.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti döneminde İstanbul Fatih ve Süleymaniye imaretleri ile Edirne'de II. Bayezid imaretinde cuma ve bayram akşamları halka dağıtılan "zirva" yemeğini, üniversitenin aşçıları ve akademisyenler eşliğinde menülerine katıyor. 

Meriç Nehri kenarındaki TÜ sosyal tesisler mutfağında ara ara bir araya gelen Kosova, Makedonya, Gürcistan, Kazakistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırım ve Romanya uyruklu öğrenciler, TÜ İşletmeler Genel Koordinatörü Öğretim Görevlisi Burak İşçimen'in anlatımıyla saray mutfağı hakkında bilgi alıyor. 

Öğrenciler, bu haftaki derslerinde kuzu eti, badem, kuru üzüm, bal, kayısı, kiraz kurusu, incir, safran ve nişastadan yapılan, geçmişte cuma ve bayramlarda halka da dağıtılan, Fatih Sultan Mehmet Han'a sunulan baş yemekler arasında yer aldığı belirtilen, et ve meyvelerin bir arada kullanıldığı "zirva" yemeğini pişirdi. 

Yabancı öğrenciler saray mutfağı lezzetlerini öğreniyor

"TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRETİYORUZ"

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 bin 300 yabancı öğrencinin Trakya Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü söyledi. 

Yabancı öğrencilere Edirne'de Türk kültürünü öğrettiklerini belirten Tabakoğlu, "Misafir öğrencilerimizi önemsiyoruz ve seviyoruz. Kendi kültürümüzü ve geleneklerimizi onlara öğretmek istiyoruz. 13 ülkeden öğrencilerimizi mutfağımızda ağırlıyoruz çeşitli saray yemeklerini öğretiyoruz, son olarak zirva dediğimiz çok özel ve tarihi yemeği aşçılarımızla birlikte yaptılar. Bu yemek hem Osmanlı saray mutfağının hem de imaretlerde ikram edilen bir yemektir." diye konuştu. 
TÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dış İlişkiler Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz da Osmanlı ve saray kültürünü seminer ve çalıştaylarla yabancı öğrencilere anlattıklarını belirterek, "Bunu misafir öğrencilerimize uygulamalı olarak da gösteriyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize Osmanlı yemeklerini öğretmeye başladık. Onlar aynı zamanda mutfağımızda kendi bildikleri yemekleri de yapıyorlar. Öğrencilerimize tek tek ilgilenerek kendi kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Uluslararası öğrencilerimiz gelecek günlerde de Osmanlı saray mutfağından damak tatlarını öğrenmeye ve yapmaya devam edecekler" dedi. 

OSMANLI'NIN KÖKLÜ DAMAK TADI

Osmanlı Saray Mutfağı Adaptasyon Projesi Koordinatörü ve TÜ İşletmeler Genel Koordinatörü Öğretim Görevlisi Burak İşçimen de Osmanlı'nın çok köklü ve geniş bir damak tadının olduğunu söyledi. 

Makedonya uyruklu Nagehan Zekiri de Türkiye'deki damak tadı ile Makedonya'daki damak tadının benzediğini söyledi. 

Kendi ülkesinde de Osmanlı lezzetlerinin mutfaklarda yapıldığını anlatan Zekiri, "Ben bu yemeği ilk kez yaptım. Artık öğrenci evimizde de arkadaşlarıma zirva pişireceğim" dedi. 

Arnavutluk uyruklu Sindi Bilibaşe ise daha önce Osmanlı mutfağının ilgisini çektiğini belirterek, "Arnavutluk'a göre sizin yemekleriniz daha lezzetli bende ülkeme gittiğimde bu yemekleri sevdiklerime yapacağım" ifadelerini kullandı. 

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