Wasabi nedir, nasıl yapılır?
Wasabi ya da vasabi, suşinin yanında ve bazı kuruyemişlerde karşımıza çıkan yeşil acı sosa verilen isim. Aslında sadece bu sosun değil, sosun yapıldığı sebzenin adı da wasabi. Peki wasabi nasıl yapılır? İşte cevabı…
Latince adı Wasabi japonica olan wasabi bitkisi, havuç gibi, turp gibi bir köktür. Wasabi sosu bu kökün rendelenmesiyle elde edilir. Wasabi kökü saat yönünde rendelendikçe macun kıvamına gelir ve acısı çıkar. Ancak bu acılık 15-20 dakika sürer. Bu nedenle Japonya’daki suşicilerde wasabi sipariş üzerine hazırlanır ve hemen servis edilir.
Ancak gerçek wasabi bitkisi çok nadir bulunur ve çok pahalıdır. Bu nedenle yaban turpu, hardal, nişasta ve yeşil gıda boyasıyla sahte wasabi üretilir. Japonya dışında gerçek wasabi bulmak çok zordur.
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