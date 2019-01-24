Waffle tarifi

Waffle (ya da Türkçe okunuşuyla vafıl) çikolata tatlı sevenlerin favorileri arasında üst sıralarda yer alıyor. Normalde waffle’cılarda özel bir makinede pişirilen waffle’ı siz evde tavada ya da tost makinesinde de kolayca yapabilirsiniz. Meyve yemeyen çocuklara meyve yedirmenin de en iyi yollarından biri olan waffle’ın tarifi hemen aşağıda…
Hamuru için:
Süslemek için:
Waffle hamuru için yumurta ve şekeri mikser ile köpük köpük olana kadar çırpın.
İçine vanilya, kabartma tozu ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin.
Aldığı kadar un ekleyin ve akışkan bir hamur elde edin.
Hafifçe yağladığınız tavaya ya da tost makinesine bir kepçe yardımıyla waffle hamurunu azar azar dökerek her iki tarafını da pişirin.
Tavadan aldığınız waffle’ın üzerine çikolatalı fındık ezmesini sürün.
Muz ve kivileri dilimleyip waffle’ın üzerine dizin.
Son olarak iri dövülmüş fındık serpin ve çikolata sosunu üzerine gezdirip servis edin.