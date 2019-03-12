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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: Ingimage
12.03.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Waffle nasıl yapılır? Evde waffle yapımının püf noktaları

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Waffle nasıl yapılır? Evde waffle yapımının püf noktaları

Waffle hem herkesin damak zevkine göre çeşitlendirilmesiyle hem de çok pratik oluşuyla tatlı severler için vazgeçilmez bir lezzet. Buradaki püf noktalarını kullanarak, waffle yaparken de yerken de çok eğleneceksiniz. Peki waffle nasıl yapılır? Waffle makinesi olmadan waffle nasıl pişirilir? Waffle yaparken nelere dikkat edilmelidir? Bu soruların cevapları ve oldukça pratik olan waffle’ın lezzetine lezzet katacak püf noktaları denemek isteyenler için waffle tariflerimizle birlikte hemen aşağıda…

5 kişiye waffle yapmak için gerekli olan malzemeleri hazırlamakla başlayın.

2 adet yumurta
1 yemek kaşığı toz şeker
1 su bardağı süt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1,5 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
4 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için:
2 yemek kaşığı çikolata kreması
2 yemek kaşığı fındık kreması
10 adet çilek
3 adet muz
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi
1 yemek kaşığı dövülmüş fındık
Yarım yemek kaşığı toz Antep fıstığı

Waffle tarifi
Waffle tarifi

Üzeri için kullanılacak malzemelerin içine dilediğiniz malzemeleri ilave edebilir veya listeden çıkarabilirsiniz.

Şimdi hamur karışımınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Yumurta ve şekeri bir kabın içine alıp çırpmaya başlayın. İyice köpürttüğünüz karışımı, rengi açılana kadar çırpın.

Üzerine sütünü, sıvı yağını, kabartma tozunu, vanilyasını ilave ederek çırpın. Daha sonra unu yavaş yavaş ekleyin. Elde ettiğiniz hamur, krep hamurundan biraz daha koyu, kek hamurundan ise biraz daha cıvık bir hamur olacak. Tuzunu da ilave ettikten sonra son kez güzelce karıştırın.

Hamuru yarım saat kadar buzdolabında bekletmeye bırakın. Bu aşamayı es geçerek de waffle yapmanız mümkün ancak dikkat etmelisiniz ki waffle’ın lezzeti, hamurunun dinlenme süresine göre artacaktır.

Waffle makinesini kızdırmaya başlayın. Waffle makinesi yerine yapışmaz tava veya tost makinesi de kullanabilirsiniz. Kullanacağınız aracı kızdırın ve yağlayın. Yapışmaz tava kullanıyorsanız yağlama işlemini es geçin.

Tavada pratik waffle tarifi
Tavada pratik waffle tarifi

Hazırladığınız harçtan bir kepçe kadar waffle pişireceğiniz yüzeye dökün. Makinenin kapağını kapattıktan sonra orta ısıda, ara ara kontrol ederek pişirme işlemini gerçekleştirin. Tava kullanıyorsanız, krep pişirir gibi alt ve üst yüzeyini güzelce pişirin.

Bütün hamur karışımı bitene kadar bu işlemleri tekrarlayın. Renk alan, dışı çıtır içi daha yumuşak kıvamda pişen waffle’ları servis tabağına alın.

Üzeri için hazırladığınız malzemeleri, çikolata ve fındık kremasını, çilek ve muz dilimlerini pişmiş waffle hamurunun üzerine damak zevkinize göre dizin. Hindistan cevizini, Antep fıstığını ve dövülmüş fındığı serpiştirip hemen servis edin. Afiyet olsun.

En fazla 5 malzemeyle yapabileceğiniz 3 tatlı tarifiTatlıyı hepimiz çok seviyoruz. Özellikle tatlı krizi yaşadığımız zamanlarda kısa sürede yapabileceğimiz basit tarifler arıyoruz. Bu videomuzda sizin için en fazla 5 malzeme kullanarak yapabileceğiniz pratik tatlı tariflerini derledik.
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