Vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli tarifi
Son günlerde mutfakları birbirinden farklı aromalarla yapılan reçeller süslüyor. Mevsimine göre yapılan reçeller, hem kahvaltı sofralarında hem de tatlı tariflerinde tüketiliyor. Yazın en çok yapılan reçellerin başında ise vişne reçeli geliyor. Peki, vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli tarifi
“Sıradan bir vişne reçeli istemiyorum derseniz”, tarifin içerisine vanilya ekleyebilirsiniz.Taze vanilya çubuğundan sıyırdığınız tohumları kullanırsanız, mükemmel bir uyum yakalarsınız. İşte, adım adım vişne reçeli ve tarifi...
Malzemeler
1 kilogram vişne
1 kilogram şeker
Yarım limon
2 parça limon tuzu
Hazırlanışı
Şeker ve suyu bir tencereye koyup 10 dakika kaynatın. Başka bir tencerede çekirdekleri çıkarılmış vişneleri 1 bardak su ile 15 dakika kaynatın. Kaynattıktan sonra suyunu süzerek vişneleri diğer tenceredeki şerbetin içine ekleyin. 30 dakika daha kaynatın ve kıvamı olunca limon ve limon tuzunu ekleyin.