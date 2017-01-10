Veganların dostu 8 restoran
Vegan beslenme popülaritesini artırdıkça bu trende ayak uyduran mekanlar da çoğalıyor.
Son dönemlerin en gözde yeme-içme trendleri arasına girmeyi başaran vegan beslenme popülaritesini giderek artırıyor. Şehirde bulunan seçkin mekanlar ve konsept restoranlar da şimdiden veganlara özel menü seçenekleri sunmaya başladı. Zengin menü alternatiflerine sahip olan mekanlar giderek artarken farklı tarifler de vegan mutfağının gelişmesinde katkı sahibi.
İşte vegan dostu mekanlar;
1. Zencefil - Beyoğlu
Zencefil sunduğu zengin vegan seçenekleri ile vegan topluluğunun buluşma adresi konumunda. Sevimli ve minik bir mekan olan Zencefil'de sebzeli lazanya ve fesleğenli kabak gibi seçenekler en çok tercih edilenler arasında.
2. Renkli Limon - Beşiktaş
Sulu ev yemekleri ile ünlenen mekanda bohem ve zevkli bir atmosfer hakim. Ispanaklı börek ve mücver gibi lezzetleri tatmayı unutmayın.
3. Klemuri Restaurant - Taksim
Karadeniz mutfağının en güzel örneklerini tadabileceğiniz Klemuri zahter salata, otlu ayran ve tahinli kabak tatlısı gibi seçenekleri ile veganlara enfes bir ziyafet yaşatıyor. Beyoğlu'nda bulunan mekan sıcak bir atmosfere sahip.
4. Fıccın - Asmalımescit
Fıccın vegan yemek arayışında olanların uğrak yerlerinden biri. Salaş bir mekan olan Fıccın'da sağlıklı ev yemekleri bulmak mümkün. Zeytinyağlı çeşitlerini bulabileceğiniz mekanda ayrıca portakallı kereviz ve çeşitli sebze çorbalarının da tadına bakabilirsiniz.
5. Figaro's Restaurant - Yeşilköy
En lezzetli sebze ve ot yemeklerini bulabileceğiniz mekan ayrıca nefis köy kahvaltısı ile de öne çıkıyor. Isırganlı börek, güveçte sebze ve soya köfte mekanın en beğenilen yemeklerinden sadece birkaçı.
6. Community Kitchen - Tophane
Vegan mutfağının en özgün lezzetlerin tadabileceğiniz Community Kitchen'da veganlara özel muffin ve cookie seçeneklerinin yanında vegan iskender bile mevcut.
7. Rulo Lezzetler - Kadıköy
Ortadoğu mutfağına özgü lezzetler sunan Rulo, sıcak ve soğuk olmak üzere iki adet büfesi ile hizmet veriyor. Falafel, mercimekli yemekler ve nohut dürüm gibi lezzetler bulabileceğiniz mekan kısaca vegan fast food ürünlerini bir çatı altında topluyor.
8. Bi Nevi Deli - Etiler
Sağlıklı ve doğal ürünlere yer veren menüsü ile vegan dostu bir restoran olan Bi Nevi Deli, glutensiz seçeneklerin yanı sıra kabak makarna, siyah fasulyeli burger, avokadolu sandviç ve kinoa salatası ile veganları mest ediyor.
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