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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
10.01.2017 - 14:26, Son Güncelleme:

Veganların dostu 8 restoran

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Veganların dostu 8 restoran

Vegan beslenme popülaritesini artırdıkça bu trende ayak uyduran mekanlar da çoğalıyor.

Son dönemlerin en gözde yeme-içme trendleri arasına girmeyi başaran vegan beslenme popülaritesini giderek artırıyor. Şehirde bulunan seçkin mekanlar ve konsept restoranlar da şimdiden veganlara özel menü seçenekleri sunmaya başladı. Zengin menü alternatiflerine sahip olan mekanlar giderek artarken farklı tarifler de vegan mutfağının gelişmesinde katkı sahibi.

İşte vegan dostu mekanlar;

1. Zencefil - Beyoğlu

Zencefil sunduğu zengin vegan seçenekleri ile vegan topluluğunun buluşma adresi konumunda. Sevimli ve minik bir mekan olan Zencefil'de sebzeli lazanya ve fesleğenli kabak gibi seçenekler en çok tercih edilenler arasında.

2. Renkli Limon - Beşiktaş

Sulu ev yemekleri ile ünlenen mekanda bohem ve zevkli bir atmosfer hakim. Ispanaklı börek ve mücver gibi lezzetleri tatmayı unutmayın.

Veganların dostu 8 restoran

3. Klemuri Restaurant - Taksim

Karadeniz mutfağının en güzel örneklerini tadabileceğiniz Klemuri zahter salata, otlu ayran ve tahinli kabak tatlısı gibi seçenekleri ile veganlara enfes bir ziyafet yaşatıyor. Beyoğlu'nda bulunan mekan sıcak bir atmosfere sahip.

4. Fıccın - Asmalımescit

Fıccın vegan yemek arayışında olanların uğrak yerlerinden biri. Salaş bir mekan olan Fıccın'da sağlıklı ev yemekleri bulmak mümkün. Zeytinyağlı çeşitlerini bulabileceğiniz mekanda ayrıca portakallı kereviz ve çeşitli sebze çorbalarının da tadına bakabilirsiniz.

5. Figaro's Restaurant - Yeşilköy

En lezzetli sebze ve ot yemeklerini bulabileceğiniz mekan ayrıca nefis köy kahvaltısı ile de öne çıkıyor. Isırganlı börek, güveçte sebze ve soya köfte mekanın en beğenilen yemeklerinden sadece birkaçı.

Veganların dostu 8 restoran

6. Community Kitchen - Tophane

Vegan mutfağının en özgün lezzetlerin tadabileceğiniz Community Kitchen'da veganlara özel muffin ve cookie seçeneklerinin yanında vegan iskender bile mevcut.

7. Rulo Lezzetler - Kadıköy

Ortadoğu mutfağına özgü lezzetler sunan Rulo, sıcak ve soğuk olmak üzere iki adet büfesi ile hizmet veriyor. Falafel, mercimekli yemekler ve nohut dürüm gibi lezzetler bulabileceğiniz mekan kısaca vegan fast food ürünlerini bir çatı altında topluyor.

8. Bi Nevi Deli - Etiler

Sağlıklı ve doğal ürünlere yer veren menüsü ile vegan dostu bir restoran olan Bi Nevi Deli, glutensiz seçeneklerin yanı sıra kabak makarna, siyah fasulyeli burger, avokadolu sandviç ve kinoa salatası ile veganları mest ediyor.

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