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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.08.2018 - 12:42, Son Güncelleme:

Vedat Milor'un takipçileri 'soğanlı menemen' dedi... Peki ya siz?

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Vedat Milor'un takipçileri 'soğanlı menemen' dedi... Peki ya siz?

Türkiye'de geçtiğimiz hafta gündem uzun bayram tatili nedeniyle epey sakindi. Bu sakin gündemi hareketlendiren ise yazarımız Vedat Milor'un başlattığı bir Twitter anketi oldu. Takipçilerine "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" diye soran Milor, dev bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Milor'un kişisel hesabı üzerinden açtığı ankette 437 bin 657 oy kullanıldı. Oylama uzun süre başa baş devam ederken 'soğanlı' seçeneğinin yüzde 51'lik az farklı üstünlüğüyle sona erdi.

Menemene dair kendi fikrini de bir videoyla paylaşan Milor, ilk menemen örneklerinde bilinenin aksine domates bulunmadığını ve domatesin 19'uncu yüzyılda karışıma eklendiğini belirtti.

Vedat Milor'dan soğan tartışmasına açıklamaVedat Milor'un gerçekleştirdiği "soğanlı mı soğansız mı" anketi menemencileri ikiye bölmüştü. Anket sonucunu değerlendiren ünlü gurme, ilk menemen örneklerinde bilinenin aksine domates bulunmadığını ve domatesin 19'uncu yüzyılda karışıma eklendiğini belirtti.
daha fazla video için

Aslına bakılırsa bu tartışma çok da yeni değil. Yeme içme sevenlerin kalabalık olduğu ortamlarda bu soru zaman zaman gündeme geliyor. Örneğin Poltio 2015'te yaptığı ankette bu soruya yanıt aramıştı. O ankette "Menemene soğan konur" diyenlerin oranı yüzde 60'ı bulmuş, soğanlı menemenciler gözle görülür bir üstünlük elde etmişti.

Milor'un anketi hafta sonu sona erdi fakat tartışma henüz sona erecek gibi görünmüyor. Dahası eminiz ki aranızda ankette oy kullanmaya yetişemeyen ama fikrini paylaşmak isteyenler de çok var. O halde işte size bir şans:

Üstelik bu kadarla da kalmıyor. Çünkü tek ihtilaflı yemeğimiz menemen değil. Balığa sıkılan limondan, dolmaya eklenen kuş üzümüne kadar çeşit çeşit lezzette bir türlü anlaşamıyoruz. Elbette herkesin sevdiği kendine güzel ama genel bir nabız yoklaması için aşağıdaki testimizi de sizin için hazırladık. Şimdiden herkese afiyet olsun...

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