Vedat Milor'un takipçileri 'soğanlı menemen' dedi... Peki ya siz?
Türkiye'de geçtiğimiz hafta gündem uzun bayram tatili nedeniyle epey sakindi. Bu sakin gündemi hareketlendiren ise yazarımız Vedat Milor'un başlattığı bir Twitter anketi oldu. Takipçilerine "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" diye soran Milor, dev bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Milor'un kişisel hesabı üzerinden açtığı ankette 437 bin 657 oy kullanıldı. Oylama uzun süre başa baş devam ederken 'soğanlı' seçeneğinin yüzde 51'lik az farklı üstünlüğüyle sona erdi.
Menemene dair kendi fikrini de bir videoyla paylaşan Milor, ilk menemen örneklerinde bilinenin aksine domates bulunmadığını ve domatesin 19'uncu yüzyılda karışıma eklendiğini belirtti.
Aslına bakılırsa bu tartışma çok da yeni değil. Yeme içme sevenlerin kalabalık olduğu ortamlarda bu soru zaman zaman gündeme geliyor. Örneğin Poltio 2015'te yaptığı ankette bu soruya yanıt aramıştı. O ankette "Menemene soğan konur" diyenlerin oranı yüzde 60'ı bulmuş, soğanlı menemenciler gözle görülür bir üstünlük elde etmişti.
Milor'un anketi hafta sonu sona erdi fakat tartışma henüz sona erecek gibi görünmüyor. Dahası eminiz ki aranızda ankette oy kullanmaya yetişemeyen ama fikrini paylaşmak isteyenler de çok var. O halde işte size bir şans:
Üstelik bu kadarla da kalmıyor. Çünkü tek ihtilaflı yemeğimiz menemen değil. Balığa sıkılan limondan, dolmaya eklenen kuş üzümüne kadar çeşit çeşit lezzette bir türlü anlaşamıyoruz. Elbette herkesin sevdiği kendine güzel ama genel bir nabız yoklaması için aşağıdaki testimizi de sizin için hazırladık. Şimdiden herkese afiyet olsun...
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