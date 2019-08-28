Vedat Milor'dan Twitter'ı yıkacak yeni anket
Hürriyet yemek yazarı Vedat Milor, Twitter’ı alt üst eden anketlerine bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz yıl takipçilerine “Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?” diye sorduğunda dev bir tartışmanın fitilini ateşleyen Milor, bu kez de balık-limon ilişkisini mercek altına aldı.
Milor, takipçilerine “Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?” diye sordu.
Milor’un anketine şimdiden yüz binlerce oy geldi. Anket bu akşam saatlerinde sona erecek…
Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru:— Vedat Milor (@vedatmilor) August 27, 2019
BALIĞA LİMON SIKILIR MI SIKILMAZ MI?
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