Van pastası tarifi

İsminin Van pastası olduğuna bakmayın. Düşündüğünüz gibi krem şantili yada meyveli bir pasta değil kendisi. Yapımı oldukça basit, aynı sade keke benziyor. İstediğiniz malzemelerle zenginleştirebileceğiniz Van pastası, çayın yanında vazgeçemediğiniz lezzetlerden biri haline gelebilir. Şimdiden afiyet olsun...
Şeker ve yumurtayı geniş bir kaba aktarıp çırpın.
Yoğurt, yağ, un ve kabartma tozu ilave ederek katı bir hamur elde edin.
Bu hamuru yağlanmış tepsiye kaşıkla aralıklı olarak dökün.
Üstlerine yumurta sarısı sürün.
Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişirin.